Weihnachtsmarkt 2023 in Erfurt: Alle Infos zu Attraktionen, Öffnungszeiten und Anreise

Erfurt. Vom 28. November bis zum 22. Dezember 2023 findet der 173. Erfurter Weihnachtsmarkt statt. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Der Weihnachtsmarkt in Erfurt gehört zu den schönsten Deutschlands und ist gleichzeitig der größte in Thüringen. Vom 28. November bis zum 22. Dezember kann dort gebummelt und geschlemmt werden. Die bekannten Thüringer Spezialitäten, wie das Erfurter Schittchen und die Thüringer Bratwurst, dürfen auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Vor allem die Thüringer Handwerkskunst - von mundgeblasenem Weihnachtsbaumschmuck über Blaudrucktextilien bis zu Töpferwaren - erfreut sich großer Beliebtheit.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Wann findet der Weihnachtsmarkt statt?

Offizielle Eröffnung: 28. November an den Domstufen. Beginn: 17 Uhr

Gezeigt wird das Märchenstück „Die Zauberwichtel“ des Theaters „Die Schotte“. Bereits ab 16 Uhr werden die Weihnachtsmarktgäste musikalisch auf die Eröffnung eingestimmt.

Ende: 22. Dezember

Öffnungszeiten:

Der städtische Weihnachtsmarkt wird sich über Domplatz, Fischmarkt, Schlösserbrücke, Teile des Angers und den Willy-Brandt-Platz erstrecken. In mehr als 200 Holzhäusern bieten die Händler alles an, was zum Advent und zum Weihnachtsfest gehört.

grundsätzlich geöffnet: 10 bis 20 Uhr

donnerstags: 10 bis 21 Uhr (auf dem Domplatz)

freitags und samstags: 10 bis 22 Uhr (auf dem Domplatz)

Programm und Highlights

163 Stände und Schaustellergeschäfte laden zum Bummeln und zu regionalen Köstlichkeiten ein. Höhepunkte sind neben dem „Erfurter Weihnachtsrad“ wieder die zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide, die Krippe, der Adventskranz, die Ökobackstube und die Kerzenwerkstatt.

Auf den Domstufen:

Am Adventskranz auf den Domstufen werden an jedem Adventssonntag um 11.15 Uhr von Kindern aus kirchlichen Kindergärten Adventskerzen angezündet und ein kleines Adventsprogramm aufgeführt.

Öko-Backstube:

Viel Wissenswertes zum ökologischen Landbau erfahren Besucher in der Öko-Backstube. Diese verwandelt sich wochentags in eine weihnachtliche Kulturstube mit buntem Abendprogramm. Dann gibt es dort Musik, Tango, Lesung, Theater, Film und Diskussion.

Backtermine sind, ohne Anmeldung, wochentags ab 15 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr. Kindergruppen und Schulklassen können sich für zusätzliche Backtermine anmelden (Tel. +49 176 79003412).

Der Märchenwald:

Der Märchenwald steht ab 28. November wie im Vorjahr auf der Rathausbrücke und auf dem Benediktsplatz und bleibt dort bis 26. Dezember. Dort können große und kleine Kinder dem Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth lauschen.

Fahndung: Froschkönig aus dem Märchenwald des Erfurter Weihnachtsmarktes ist verschwunden

Märchenstunden sind:

Samstag/Sonntag: 13.30 bis 15.30 Uhr

Dienstag/Mittwoch: 10 bis 11 Uhr

6. Dezember: 10 bis 11 Uhr und 17 bis 18 Uhr

Weihnachtsausstellung:

Seit mehr als 30 Jahren präsentiert der Egapark Erfurt seine traditionelle Weihnachtsausstellung „Florales zur Weihnachtszeit“ im historischen Felsenkeller des Erfurter Dombergs.

Vom 28. November bis zum 26. Dezember ist die Ausstellung zu sehen. Geöffnet ist vom 28.11. bis 22.12. von 11 bis 19 Uhr. Am 23.12.,25.12. und 26.12 von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

Weihnachtsmarkt in Erfurt





Die gesamte Innenstadt präsentiert sich zur Weihnachtszeit festlich dekoriert und beleuchtet. Für groß und klein gibt es auf Spaziergängen durch die mittelalterliche Stadt viel zu entdecken und Möglichkeiten zum Verweilen oder Bummeln. Auf der offiziellen Seite des Erfurter Weihnachtsmarktes werden folgende Rundlaufvarianten für Besucher besonders empfohlen:

Weihnachtsmarktroute: Willy–Brandt–Platz – Anger – Schlösserbrücke – Fischmarkt – Domplatz

Willy–Brandt–Platz – Anger – Schlösserbrücke – Fischmarkt – Domplatz Erfurter Einkaufsmeile: Anger – Hirschgarten – Lange Brücke – Domplatz

Anger – Hirschgarten – Lange Brücke – Domplatz Historisches Erfurt: Anger – Kaufmannskirche – Wenigemarkt – Krämerbrücke – Benediktsplatz (Erfurt Tourist-Information) – Fischmarkt – Domplatz

Mittelalter-Weihnachtsmarkt startet bereits am 25. November

Vor dem städtischen Weihnachtsmarkt geht das Treiben an der Thomaskirche los. Bereits am 25. November, öffnen die Betreiber ihre Pforten.

Wann findet der Mittelaltermarkt statt?

Eröffnung: 25. November 2023, an der Thomaskirche

25. November 2023, an der Thomaskirche Ende: 29. Dezember 2023

29. Dezember 2023 Ruhetage: 24. und 25. Dezember 2023

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

11 Uhr bis 22 Uhr freitags: 11 Uhr bis 23 Uhr

11 Uhr bis 23 Uhr samstags: 11 Uhr bis 23 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag

Die Geschäfte der Innenstadt öffnen am 10. Dezember 2023 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag.

Anreise

Erfahrungsgemäß sind die Parkhäuser der Innenstadt während des Weihnachtsmarktes sehr stark ausgelastet. Für eine bequeme und stressfreie Anreise werden daher Stadtbahn, Busse und P+R-Möglichkeiten empfohlen. P+R-Plätze sind bereits auf den Zufahrtstraßen Erfurts ausgewiesen. Diese gibt es beispielsweise an der Messe, dem Urbicher Kreuz oder am Europaplatz. Von dort geht es mit den Stadtbahnen zum Domplatz.

Auch wer mit dem Zug nach Erfurt fährt, erreicht den Domplatz dann bequem mit Stadtbahn oder zu Fuß. Ab den Hauptbahnhof am Willy-Brandt-Platz sollte ein Fußweg von etwa 15 Minuten bis zum Domplatz eingeplant werden.

Die Stadtbahn (Linie 2, 3 und 6) fährt vom Hauptbahnhof, über Anger und Fischmarkt, direkt zum Domplatz.