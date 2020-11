Weimar im zweiten Lockdown: Mahnwache und neue Regeln

Weimar. Stadt will Einschränkungen bei privaten Treffen verfügen. Insgesamt 27 neue Corona-Infektionen in der Region.

Weimar wird vermutlich mit einer eigenen Verfügung die Corona-Einschränkungen verschärfen. Oberbürgermeister Peter Kleine kündigte am Dienstag an, dass private Treffen in der Kulturstadt stärker begrenzt werden sollen, falls das Land dies nicht thüringenweit beschließe. Nach dem Beispiel von Jena sei geplant, die Regelungen für den öffentlichen Raum aufs Private zu übertragen: Treffen wären dann nur noch mit maximal zehn Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt erlaubt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog