Weimar: Panzerblitzer vor Grundschule

Nach zwei Wochen an der Steubenstraße zieht der Panzerblitzer an einen neuen Einsatzort um. Die semistationäre Einrichtung werde durch den städtischen Ordnungsdienst in der nächsten Woche an der Bodelschwinghstraße platziert, teilte die Stadtverwaltung Weimar mit. Vor der Louis-Fürnberg-Grundschule soll der Blitzer bei der Schulwegsicherung eingesetzt werden. Bislang ist allerdings nur eine Einsatzwoche geplant. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien allerdings jederzeit möglich.