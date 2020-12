Weimarer Land: Sprunghafter Anstieg der Kontaktpersonen

Nachdem an der Regelschule „Anna Sophia“ in Kranichfeld am Mittwoch bei einem Lehrer eine neuer Fall von Corona bestätigt wurde, weißt die neuste Statistik der Coronazahlen im Weimarer Land deshalb einen sprunghaften Anstieg der Kontaktpersonen aus. So mussten unter anderem alle fünften und sechsten Klassen, sowie die Mehrheit der Lehrer in Quarantäne. Ebenso wurde im Apoldaer Kindergarten Regenbogenhaus ein Kind positiv auf Corona getestet, was nun zur Folge hat, dass die gesamte Gruppe sowie zwei Erzieherinnen in Quarantäne müssen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit erhöhte sich die Zahlen derer in Quarantäne am Donnerstag um 121 auf 693 Menschen. Auch die Zahl der Neuansteckungen ging im Landkreis abermals nach oben. Insgesamt wurden 15 Fälle bestätigt. Somit liegt die Zahl der Aktivkranken nun bei 131, darunter 61 männliche Personen. Hinzugekommen ist gestern ein weitere Person, die sich in stationäre Behandlung begeben musste. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand Donnerstag 17 Uhr bei 78.