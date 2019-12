Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer spenden jede Menge Geschenke

Geschenke für Kinder gibt es genug, in dieser Beziehung kann die Weihnacht bei Sophie kommen. Das steht fest, nachdem Freiwillige von Tafel und Johannes-Falk-Verein in dieser Woche im Sozialkontor an der Georg-Haar-Straße mit Bernhard „Kani“ Kanhold die gespendeten Geschenke gesichtet und eingepackt haben. Das war zumindest bei den Geschenken nötig, die nicht verpackt waren, oder die zwar liebevoll eingepackt, aber nicht mit einer Inhaltsangabe versehen waren.

„Wir wollen schon vor der Weihnachtsfeier im Sophienhaussaal wissen, für wen die Spenden geeignet sind“, sagt Tafelleiter Marco Modrow. „Deshalb wissen wir jetzt auch, dass wir eigentlich noch ein paar Präsente für Erwachsene gebrauchen könnten.“

Modrow zeigte sich auch zufrieden damit, dass diesmal jene Geschenke in der Unterzahl waren, die er wegen ihres Zustandes nie guten Gewissens für die Weihnacht bei Sophie verwenden würde. Das war auch schon anders, weshalb sich die Organisatoren in diesem Jahr zu einer frühzeitigen Sichtung entschlossen.

Bis zum vergangenen Wochenende konnten sie abgegeben werden, die Bücher, Kleidungsstücke oder Spielsachen. Trotz der Bitte, die Geschenke-Spenden direkt zur Weimarer Tafel zu bringen, landeten auch diesmal wieder zahlreiche Präsente bei Kani, auf den die Spenden inzwischen seit 20 Jahren zurückgehen. Sichtung und Verpackung kann er wegen der Fülle an Spenden zu Hause aber längst nicht mehr leisten.

„Keiner bleibt einsam – wir feiern gemeinsam“ steht auch in diesem Jahr als Motto über der gemeinschaftlichen Weihnachtsfeier im Saal des Sophienhauses. Heiligabend, 19 Uhr, öffnen sich dort die Türen zu dieser traditionellen Heiligabendrunde für Menschen ohne Angehörige, Alleinlebende, Alleinerziehende, Tafelgäste oder Menschen, die genau diese Atmosphäre lieben.

Eine ganze Reihe Freiwilliger hat sich auch in diesem Jahr wieder bei Marco Modrow angemeldet, weil sie an diesem Abend bei der Essenausgabe oder anderweitig helfen wollen. Das Festessen kommt erneut aus der Küche des Hotels Leonardo.