Weimars erste Jugendherberge öffnet Montag wieder für Gäste

Obwohl alle 30 Mitarbeiter der vier Weimarer Jugendherbergen samt deren Leiter Frank Becker in Kurzarbeit sind, herrschte am Donnerstag in der „Maxim Gorki“ geschäftiges Treiben: Markierungen am Boden wurden angebracht, Hinweisschilder laminiert und aufgehängt, in der Küche wurde nochmal über die neuen Abläufe gesprochen. Dafür waren neben Frank Becker Anna-Maria Purschke an der Rezeption im Einsatz, ebenso Ramona Volkmann, Matthias Przykopp und Jörg Michel – allesamt im freiwilligen Subbotnik. Zusammen haben sie vorbereitet, worauf auch die anderen Mitarbeiter bald hoffen: Die Öffnung der ersten Jugendherberge in Weimar nach dem Lockdown. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Seit die Einrichtungen in Hessen wieder geöffnet sind, klingelt in der Geschäftsstelle das Telefon ununterbrochen, berichtete der Geschäftsführer des Thüringer Jugendherbergsverbandes, Peter Kraft. Bei aller Freude darüber: Der Wegfall der Klassenfahrten, die 50 Prozent der Belegung ausmachen, bis mindestens nach den Sommerferien bereitet ihm Sorge. Abgesehen davon, dass nahezu jedes Bundesland die Stornoregeln anders auslegt, konzentriert sich das Geschäft nun vor allem auf Einzelreisende, Familien und kleine Gruppen. Und dies mit einer begrenzten Bettenzahl sowie bei einem deutlich höheren Aufwand.

Im „Maxim Gorki“ sorgen aufgeklebte Pfeile auf dem Boden für Orientierung vielfach mit Einbahnstraßenregelung, die Tische im Speiseraum sind auseinandergerückt, jedes Zimmer bekommt einen Tisch fest zugeteilt. Und für jeden Gast werden die kalten Mahlzeiten zum Frühstück und Abendessen je nach Wunsch in der Küche zusammengestellt, wo es sonst Buffets zum Selbstbedienen gab. Gestrichen ist das auch am Kaffeeautomaten, an dem Mitarbeiter die Tassen befüllen.

Noch immer wartet Frank Becker derweil auf Lieferungen für die Desinfektion. Eine Säule steht bereits am Eingang, flankiert von Hinweisschildern für das richtige Verhalten im Haus unter Corona-Bedingungen. „Wir möchten niemanden gefährden und die Einschränkungen freundlich vermitteln.“ Im „Maxim Gorki“ seien die Bedingungen für den Neustart am besten, weil alle 18 Zimmer über eigene Duschen und WCs verfügen. Zwei bleiben für Quarantäne-Fälle frei. Die anderen dürfen nur nach den Kontaktregeln belegt werden. Deshalb ist Frank Becker froh, dass sich gleich nächste Woche eine Großfamilie angesagt hat, in der drei Generationen unter einem Dach leben. „Nachweislich“, fügt der Herbergsvater hinzu. Die ersten drei Familien wollen bereits Montag anreisen. Clubraum beziehungsweise Fernsehzimmer bleiben ihnen verschlossen, Getränke und Snackautomaten abgeschaltet, weil es nicht zu schaffen sei, hinter jedem Gast die Tastaturen zu desinfizieren. Statt dessen erfolgt die Versorgung über die Rezeption, wo ein Schild um bargeldloses Bezahlen bittet.

„Wir müssen erstmal lernen und die Kosten im Auge behalten“, sagt Peter Kraft. Das geschieht in Weimar schrittweise auch mit dem Jugendgästehaus am Ettersberg, das am 15. Juni den Betrieb aufnehmen soll, die „Germania“ folgt Ende Juni. Hier kann nur rund die Hälfte der 120 Betten belegt werden, weil nur die Hälfte der Zimmer Dusche und WC hat. Am Poseckschen Garten sind es nur drei von 24 Zimmern. Daher gibt es dort zeitlich noch keine Perspektive für die Wiedereröffnung, bedauert Frank Becker.