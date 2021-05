Weimars Rollplatz-Spielplatz wird saniert

Weimar. Die Stadt lässt den beliebten Familientreff für 20.000 Euro generalüberholen.

Der Spielplatz am Weimarer Rollplatz ist ab Donnerstag, 6. Mai, gesperrt. Er gehört mit jenem auf dem Dorfanger in Oberweimar-Ehringsdorf zu den Spielplätzen, die in diesem Jahr eine grundhafte Sanierung erfahren. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Der Rollplatz-Spielplatz ist einer der am stärksten genutzten Spielplätze. Nach über zehn Jahren intensiver Nutzung brauche die Anlage aber nun eine „Generalüberholung“, heißt es in der Mitteilung. Die Herstellerfirma werde in diesem Zusammenhang defekte Bauteile austauschen oder reparieren. Alle Spielgeräte und Sitzelemente würden grundhaft gereinigt und mit neuen Anstrichen versehen.

Der Kommunalservice Weimar will außerdem das Fallschutzmaterial und den Spielsand austauschen. Ziel sei es, den Spielplatz zu Beginn der Sommer- und Feriensaison wieder in einen sicherheitstechnisch einwandfreien und optisch ansprechenden Zustand zu versetzen. Voraussichtlich ab 28. Mai soll er als angenehmer und spannender innerstädtischer Aufenthaltsort für Kinder und Familien wieder zur Verfügung stehen.

Für die Sanierung sind 20.000 Euro eingeplant, die aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Daneben seien auch viele kleinere Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Spielplätzen vorgesehen.