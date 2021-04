Weißensees Chinesische Mauer erstrahlt in neuem Glanz

Weißensee. Neue Farbe soll auch vor Witterungseinflüssen schützen.

Immer an der Wand lang bewegt sich Danny Wittig dieser Tage im Chinesischen Garten Weißensee. Filigrane Pinselstriche in reinem Weiß und verschiedenen Grautönen ergeben unter seinen Händen homogene Flächen mit schnurgeraden Kanten an den geschwungenen Wänden. Rund 270 Meter lang sind die Wände (innen und außen) der Umfriedung des Gartens, die der Malerprofi mit frischem, langlebigem Schutz gegen Witterungseinflüsse und Schadstoffe durch Luftverschmutzung auftragen muss. Die alten Farbfassungen sind unansehnlich geworden. Die chinesischen Baumeister hatten sie einst höchstselbst ausgeführt.