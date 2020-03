Kranichfeld. Das Rollstuhlbasketball-Team aus Elxleben reist am Mittwoch zum Erlebnis- und Inklusionstag der Regelschule „Anna Sophia“ an.

Weltrekordler zu Gast in Kranichfeld

Prominenten Besuch erwartet am Mittwoch, 11. März, die Regelschule „Anna Sophia“ in Kranichfeld: Mit den RSB Thuringia Bulls kommt eine der besten deutschen Rollstuhlbasketball-Mannschaften in die Sporthalle. Anlass ist der Erlebnis- und Inklusionstag der Schule. Die Schüler der Klassen 4 bis 9 dürfen in mehreren Durchgängen über den Tag verteilt das Training der Truppe aus Elxleben unter Leitung von Coach Michael Engel erleben. Diese hat erst unlängst mit 56 Pflichtspiel-Siegen in Folge einen neuen Weltrekord im Rollstuhlbasketball aufgestellt, sie eroberte mehrere Meistertitel, Pokalsiege sowie zwei Triumphe im internationalen Champions-Cup. Die Kranichfelder Schüler absolvieren an diesem Tag auch weitere Stationen, die ihnen das Thema „Alltag mit Behinderung“ näher bringen sollen.