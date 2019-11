Eisenacher "Esplanade" bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

Wenig Schlaf, stete Anspannung heißt es dann für das Eisenacher Team. Für die Fans der Sendung und des Restaurants heißt es dagegen Fernsehen schauen. Der Fernseh-Sender „Kabel 1“ strahlt dann jeden Tag eine neue Folge der Reihe „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus. Darin treffen jeweils fünf Lokale aufeinander, bekochen sich gegenseitig und bewerten sich dann. Am Freitag steht nach der Zusatzwertung durch Spitzenkoch Mike Süßer der jeweilige Wochen-Sieger fest.

In dieser Woche lautet das Motto „Thüringer Wald“ und die „Esplanade“ ist mit am Start. Natürlich wissen Chef Christian Thomas und Betriebsleiterin Mandy Hess schon wie es ausgegangen ist, schließlich liegen die Dreharbeiten schon zwei Monate zurück. „Wir dürfen es aber nicht verraten“, sagt Mandy Hess.

Der Start war dabei schon kurios. Das Eisenacher Restaurant, das vor sechs Monaten seine Pforten am gleichnamigen Platz „Esplanade“ öffnete, hatte sich nicht einmal um eine Teilnahme beworben. Die Fernsehleute hatten sich telefonisch gemeldet und gefragt, ob das Team mitmachen wolle. „Beim ersten Anruf dachte ich, da will mich jemand veralbern und hab gleich wieder aufgelegt“, erinnert sich die 36-jährige Betriebsleiterin.

Glücklicherweise meldeten sich die Leute vom Sender noch einmal. „Ich war da zunächst euphorisch, ist ja auch ne gute Werbung für uns“. Der Chef Christian Thomas war da eher skeptisch, „aber er hat mir dann vertraut“, so Mandy Hess.

Dreimal waren dann Drehteams in Eisenach im Laden. Zunächst für einen etwa zweieinhalb minütigen Online-Clip als Werbung für die Woche. Zudem war einmal der Spitzenkoch Mike Süßer (Mandy Hess: „ein ganz charmanter und netter Mann) im Laden. Er ließ sich dabei den „Esplanade Thüringen-Burger“ reichen, bei dem die Besonderheit ist, das der gegrillte Pattie aus 100 Prozent Thüringer Bartwurstbrät besteht.

Und dann stand die Hauptdreh-Woche an, wo sich die fünf Restaurant-Vertreter jeweils gegenseitig besuchen, bekochen lassen und bewerten. Am ersten Tag geht es in ein Restaurant in Georgenthal, dann folgen Lokale in Gierstädt, Schmalkalden, Zella-Mehlis und zu guter Letzt am Freitag dann die „Esplanade“.

„Nach der Woche war ich fertig. Wenig Schlaf und stete Anspannung. Das ging jeden Tag bis 15 Stunden“, berichtet Mandy Hess. Die jeweils 7- bis 8-köpfige TV-Crew hätte da in zwei Schichten gearbeitet, das konnten die Protagonisten aus den Restaurants natürlich nicht. Sie sei nicht mit dem Ziel des Siegens in die Woche gegangen, so Mandy Hess, „aber irgendwie war dann ja doch bei allen der Ehrgeiz entfacht“. Man sei aber eine sehr nette Gruppe gewesen, die sich untereinander gut verstanden habe – meistens.

Nun sind auf der Esplanade alle – allen voran Mandy Hess – gespannt, welche Geschichte die TV-Leute nun aus dem ganzen gedrehten Material gebastelt haben. „Hoffentlich kommen wir auch gut dabei weg. Das war eine coole Woche, aber wir haben ja selbst noch keine Minute davon gesehen.“