Weniger Papier auf dem Tisch, neue Bäume für den Wald

Das Schleppen von riesigen Aktenpaketen dürfte für viele Kommunalpolitiker nur noch selten eine Herausforderung beim Besuch von Sitzungen sein. Ein Beispiel lieferte die Rastenberger Hauptausschusssitzung am Montagabend. Nicht nur, dass einige Ausschussmitglieder wie auch die Verwaltung vor Sitzungsbeginn zunächst Laptop oder Tablet startklar machten, Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) verwies auch explizit darauf, dass diesmal nur Tagesordnung und Einladung in Papierform ausgegeben wurden. Den großen Rest der Vorlagen bekommen die Ratsmitglieder nun aus der Cloud. „Wir sind an die Thüringer Datenaustauschplattform angeschlossen“, so Winter. „Wer will, kriegt die Unterlagen natürlich auch weiter in der ausgedruckten Variante“, fügte die Bürgermeisterin hinzu.

Für den öffentlichen Teil der Sitzung wäre aber ohnehin nicht viel Papier zu bedrucken gewesen. Themen waren lediglich die Bestätigung der Tagesordnung und die Protokollkontrolle sowie das Herstellen des sogenannten Benehmens zur Stadtratssitzung – also die Information und Bestätigung von Termin und Inhalt der Zusammenkunft. Dabei bat Winter darum, zwei Termine ins Auge fassen zu dürfen. In Abhängigkeit davon, wie die Verwaltung mit der Endfassung des Haushaltsplanentwurfes für 2020 (Winter: „Noch sind einige Zahlen offen.“) vorankommt, soll dieser nun also am 24. Februar oder aber erst am 2. März zur Beschlussfassung vorgelegt werden werden. Auf den Tisch (bzw. in den Rechner) bekommen die Stadträte dann auch die Wirtschaftspläne der Kindertagesstätten und den Forstwirtschaftsplan. Für Mittwoch (22. Januar) kündigte Winter zudem als gute Nachricht an, dass etwa 40 Schüler der Regelschule Kölleda einen Waldausflug mit Försterin Silke Becker dazu nutzen werden, Bäume im Rastenberger Stadtwald zu pflanzen. Zudem wusste sie von einer Privatinitiative zum Pflanzen von Wildkirschen zu berichten. Sie ermutigte zu weiteren derartigen Aktionen, bat aber darum, diese zuvor unbedingt mit der Försterin abzustimmen.