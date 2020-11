Werther kauft einen neuen Traktor für den Bauhof

Werther. Da die alte Technik in einem desolaten Zustand ist, investiert Werther jetzt 48.800 Euro in ein neues Fahrzeug.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat von Werther die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 48.800 Euro für den Kauf eines Traktors für den Bauhof. Die veraltete technische Grundausstattung der Gemeindearbeiter mache diese Anschaffung notwendig, hieß es. Der vorhandene Traktor, Baujahr 1992, befinde sich in einem so schlechten Zustand, dass eine Instandsetzung unwirtschaftlich und unverhältnismäßig wäre. Die finanziellen Mittel für den Ankauf kommen aus den allgemeinen Rücklagen der Kommune.

Wie Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos) in diesem Zusammenhang dem Gemeinderat mitteilte, soll ein weiteres Fahrzeug für den Bauhof erst einmal angemietet werden. Eine Entscheidung zu einem eventuellen Kauf soll zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden.