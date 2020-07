Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wettflug des Sondershäuser Taubenvereins ab Frankreich

Zum Wettflug ab Rethel im französischen Department Ardennes setzten die Sondershäuser Brieftaubenzüchter 134 Tauben. Um 7.05 Uhr am Sonntag starteten die Tauben auf die 510 Kilometer lange Strecke bei wolkenlosem Himmel und schwachem Nordostwind. Die Erste landete um 13.56 Uhr bei Frank Becke in Berka. Sie erreichte ein Durchschnittstempo von 74 km/h. Sie ist auch die erste Taube in der Reisevereinigung Südharz-Vorland-Nordhausen. Weitere Plätze: Frank Becke (2., 3., 4., 7., 8., 10.), Gunnar Fischer (5.), Erich Wack (6.), Axel Schmidt (9.).