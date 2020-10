Brunnenkresse ist zickig. Die kleinen Pflänzchen verlangen glasklares Quellwasser, natürlich aus den tiefen Kalkschichten des Thüringer Waldes. Wohltemperiertes Nass, um die 11, 12 Grad. Temperaturschwankungen werden von den Grünlingen nicht geduldet, auch die Fließgeschwindigkeit muss konstant sein, das ganze Jahr über. Erst dann krallt das Blattgemüse seine Wurzeln in den Kiesboden und bedeckt das Wasserbecken mit einem grünen Teppich.

Julia Riehm steht am Rand ihrer beiden Klingen im Erfurter Dreienbrunnengebiet. 1200 Quadratmeter. Überall Geröll, Gestein, abgesägtes Holz. Julia Riehm, die als Sprecherin im Thüringer Finanzministerium arbeitet, trägt Gummistiefel. Harke und Schubkarre stehen in Griffweite. Immer wieder watet sie durch den Schlick, prüft die Abflüsse und säubert die Wasseroberfläche. In naher Zukunft will die 40-Jährige hier Brunnenkresse ernten. Bald sollen die ersten Pflanzen gesteckt werden, wenn das Wetter mitspielt. „Aus einer spontanen Idee ist ein Mammut-Projekt geworden“, erzählt sie. „Einfach, weil ich so gerne Brunnenkresse esse.“

Kresse ist eng mit Geschichte Erfurts verbunden

„Nasturtium officinale“, so die botanische Bezeichnung, ist eng mit der Geschichte Erfurts verbunden. Bereits im Jahr 1630 begann hier am Stadtrand in Richtung Hochheim der Anbau der Pflanze. Der bekannte Gartenbau-Ingenieur Christian Reichart entwickelte später ein ausgeklügeltes System aus Kanälen und Dämmen, die Anbaufläche wuchs. In seinen Schriften lobt Reichart die Erfurter „Silberhüttenquelle“ und ihren Einfluss auf die Pflanzen. Selbst Napoleon konnte sich dem Reiz des feinen Krautes nicht widersetzen. Nach seinem Aufenthalt in Erfurt anno 1808 beorderte er zwei Gärtner nach Versailles, um dort ebenfalls Brunnenkresse anzubauen.

Julia Riehm beim Kresseanbau. Foto: Sascha Fromm

Die Leidenschaft von Julia Riehm erwachte in Irland, wo deutlich mehr Brunnenkresse verkauft und gegessen wird. „Ich habe mich seitdem immer wieder gefragt, warum es in Erfurt keine ausreichenden Mengen zu kaufen gibt.“ Hier, an dem Ort, an dem alles begann. Immer intensiver beschäftigte sie sich mit der Historie, dem Anbau und der Verarbeitung des Gemüses. Sie durchstöberte das Stadtarchiv, holte sich Rat und Tipps von Erfurts letztem Kressebauer, Ralf Fischer. Auf ihrem kleinen Balkon wuchsen bald ein paar Grünlinge, mehr schlecht als recht.

Ein Minipumpsystem hatte sie eigens dafür gebastelt. Aber wie gesagt, Brunnenkresse kann recht zickig sein. „Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ich den nächsten Schritt gehen wollte – musste“, erinnert sie sich. Fast ein Jahr dauerte es, bis sie eine entsprechende Fläche gefunden hatte. In bester Lage, im Erfurter Dreienbrunnengebiet. Ein verwildertes Stück Land im Landschaftsschutzgebiet. Dort, wo einst die Kresse blühte.

Brunnenkresse soll wahre Wunderkräfte

Deren Ende hatte die DDR vorangetrieben. Der Sozialismus hatte kein Interesse an dem grünblättrigem Zeug. Zu aufwendig waren Anbau und Ernte der Brunnenkresse. Die Gärtnereien um Erfurt wurden zu Genossenschaften zwangsvereinigt, die meisten Anbauklingen wurden einfach zugeschüttet und neu bepflanzt. Über die Zeit geriet das Wissen um die Pflanze und eine fast 400 Jahre währende Tradition in Vergessenheit. Erst weit nach der Wende, im Jahr 1994, konnte im Zuge der Reprivatisierung eine letzte Klinge wiederbelebt werden. Die überschaubare Ernte, die daraus hervorgeht, findet rasch Abnehmer. Wirklich lukrativ ist das Ganze wohl nicht. Das ein oder andere Mal stand das Projekt auf Grund von Ernteausfall vor dem Aus.

Das alles ist für Julia Riehm eher Antrieb: „Es wäre doch verrückt, dass Potenzial nicht zu nutzen und andere Gemüsesorten zu kaufen“, ist sie überzeugt. Zumal Brunnenkresse wahre Wunderkräfte besitzen soll. „Sehr schmackhaft – und auch sehr gesund“, weiß Julia Riehm. Blätter und Stängel enthalten Vitamin C en masse, Eisen, Jod sowie antibiotische Stoffe. Damit hilft das Grün gegen allerlei Infektionskrankheiten und ist gut für die Schilddrüse.

Geschmack: Würzige Mischung aus Radieschen und Rucola

Seit Wochen schon macht Julia Riehm das Pachtland urbar. Schwere Bagger rückten mit Zustimmung des Umweltamtes Bäumen und Gestrüpp zu Leibe, deren Wurzeln den Fluss der Quelle behinderten. Der Häcksler hatte kaum eine Ruhepause. Die Wasserbecken wurden von Schilf befreit, die Erdhänge müssen immer wieder gegen ein Abrutschen gesichert werden.

Kresseanbau in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

„Ich hatte Hilfe von Freunden, ohne die ich es sonst nie geschafft hätte“, erzählt Julia Riehm. Selbst ihre Eltern sieht man regelmäßig im Wasser stehen.

Jeden Tag nach Büroschluss verwandelt sich Julia Riehm in eine Gärtnerin, die dem Unkraut zu Leibe rückt. Parallel dazu plant sie den Aufbau des halb verfallenen Gartenhäuschens, das am Rande der Klinge im Oberen Rieth steht. Dort wird sie ihre Werkzeuge einschließen — und vielleicht lagert dort in nicht allzu ferner Zukunft die erste Ernte der heimischen Brunnenkresse. „Aber ganz so weit denke ich erstmal noch nicht.“ Doch wenn sich die Pflanzen in den Klingen heimisch fühlen, dann ist alles möglich, vom Verkaufsstand bis hin zu Führungen auf dem Gelände. Schließlich gehört der Anbau des wunderbar scharfen Gemüses zur Erfurter Geschichte, die auch gepflegt werden muss.

Was für ein Geschmack, eine würzige Mischung aus Radieschen und Rucola. Wenn Julia Riehm nicht aufpasst, werden die Enten über das junge Grün herfallen. „Deshalb muss ich über die Klinge ein stabiles Netz spannen“, erzählt sie.

Kresseexperte Ralf Fischer ist Mitstreiter

Wieder eine Investition. Die einzelnen Posten läppern sich in den Wochen und Monaten, von Anfang an war klar, dass Julia Riehm an ihr Erspartes muss.

Sie hat ein kleines Unternehmen gegründet „Brunnenkresse für Erfurt“. „Auch das Scheitern habe ich immer im Blick, die kommenden Jahre werde ich wohl auf längere Urlaube verzichten müssen – aber all das ist es wert.“ Die Erfurter sollen sich für ihr Kulturgut wieder begeistern. Es gibt bereits Mitstreiter, Kresseexperte Ralf Fischer etwa und die Gärtnerei Palinske. Es geht um den Austausch von Erfahrungen. „Und wir wollen natürlich die Öffentlichkeit für unser Vorhaben gewinnen.“

Werbung in eigener Sache, über den Zaun hinweg: Viele Spaziergänger bleiben neugierig stehen. „Für einen kurzen Schwatz ist immer Zeit, manche erzählen Geschichten, wie sie als Kinder über die Klingen tobten, oder verraten ihre Kresserezepte.“ Viele wollen helfen. Über ein Crowdfunding-Projekt im Internet kann der Betrieb „Brunnenkresse für Erfurt“ seit kurzem finanziell unterstützt werden. Der Erfolg wird später geteilt: Für jeden eingezahlten Euro gibt es ein Gramm Kresse.

Julia Riehm hofft auf ein paar milde Oktobertage, um Probepflanzen auszubringen. „Es wird spannend, ob das Wasser und der Kiesboden den Pflanzen gut bekommen.“ Ein paar wilde Ableger der Brunnenkresse haben es sich bereits am Rand der Klinge gemütlich gemacht.

Die eigentliche Ernte beginnt im nächsten Herbst — in allen Monaten mit einem „r“. In Handarbeit wird das Grünzeug mühevoll geschnitten, selbst wenn die Finger im Winter empfindlich frieren. Doch das schreckt die Hobby-Landwirtin nicht ab. Julia Riehm weiß seit dem Start ihres Projektes: Leidenschaft hat immer auch ein wenig mit Leiden zu tun.

