Wie Sollstedt schöner werden kann: Die Ideen der Bürger liegen vor

Schöner könnte die Gemeinde durchaus werden: Manch Sportplatz, Park, Festplatz, Friedhof und auch der Sollstedter Markt brauchen eine Kur. „Und wir haben 17 Schrottimmobilien erfasst, wo etwas passieren müsste“, sagt Bürgermeister Claus Adam (pl).

In Rehungen verfallen Häuser in der Kirchgasse, in der Schützenstraße, der Breiten Straße. In Wülfingerode ist die frühere LPG ein Schandfleck, in Sollstedt die frühere HO hinter dem Rewe oder die Tankstellen-Brache an der Ortsdurchfahrt.

Oft, so Adam, sind die Gebäude in der Hand von Erbengemeinschaften, bei denen einer noch das große Geld wittere. Im Fall der Tankstelle lasten Grundschulden auf dem Objekt, was der Gemeinde eine Übernahme schwierig mache.

Claus Adam hofft auf die Dorferneuerung. Eine wichtige Hürde für eine entsprechende Bewerbung um Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung genommen: Er beschloss einstimmig einen Maßnahmenkatalog, der im Dorfentwicklungsbeirat entstanden war. Der ist der Kern eines Gemeindlichen Entwicklungskonzepts, das bis Mitte März beim Land eingereicht werden muss. Im August wird entschieden, ob Sollstedt mit seinen Ortsteilen Rehungen und Wülfingerode ab 2021 für sieben Jahre die ersehnten Fördermittel bekommt.

100 Einwohner beteiligen sich an Ideenfindung

Immerhin könnten damit 65 Prozent der Kosten gedeckt werden, in besonderen Fällen seien es 75 Prozent, so Bürgermeister Claus Adam (pl). Die öffentliche Hand wie auch Privatleute könnten die Gelder in Anspruch nehmen.

Zwar wurde nun eine erste Prioritätenliste erstellt, doch zwinge die nicht zu einer Reihenfolge, was die Realisierung angeht, betont der Gemeinderat Axel Umbach (CDU). Vielmehr entscheide der Gemeinderat je nach Finanzlage und aktueller Dringlichkeit, was umgesetzt werden soll. Fast 100 Einwohner hätten sich in die Ideenfindung eingebracht, freut sich Axel Umbach nach mehreren Treffen des Dorfentwicklungsbeirats und Ortsbegehungen.

Ganz oben auf der Sollstedter Liste steht die Idee, den Platz hinter der Schwimmhalle in einen Aktiv- und Natur-Park umzugestalten. So könnte es eine Kletterwand, eine Skaterbahn und Ballspielflächen geben, könnten auf dem heutigen Festplatz verschiedene Kunstwanderwege beginnen.

Der mit Betonpflaster versiegelte Marktplatz soll als Aushängeschild auch einladender gestaltet werden, unter anderem mit mehr Grün, erklärt Axel Umbach. Während für den Sollstedter Friedhof – wie für den früheren Jugendclub im Ort – erst neue konzeptionelle Ideen entwickelt werden sollen, erscheint auf dem Rehunger die Sanierung des Kriegerdenkmals als vordringlich, müssen in Wülfingerode die Trauerhalle barrierefrei, die Friedhofsmauer saniert und neue Bänke aufgestellt werden.

Skepsis gegenüber Schulsportplatz-Umnutzung

Auch die Freilegung der Friede an Schwimmbad und Festhalle wurde im Dorfentwicklungsbeirat ins Gespräch gebracht. Der Bach wurde Anfang der 1990er-Jahre teils verrohrt. Adam allerdings ist da skeptisch, ebenso wie in Bezug auf die Idee, den Schulsportplatz umzunutzen, etwa ihn zur Streuobstwiese zu machen: „Der Fußballverein als Eigentümer hat zwar im Friedetal noch den Platz, nutzt den an der Schule aber für die Jugend und bei schlechtem Wetter.“

Die Entwicklung des Wülfingeröder LPG-Geländes, erklärt der Gemeindechef, könnte möglicherweise auch aus einem anderen Fördertopf gar zu 90 Prozent bezuschusst werden, sofern sich die Gemeinde entschließt, dort Gewerbe zu ermöglichen. Über die Dorferneuerung soll am Jugendklub des Dorfes ein Schallschutz gebaut werden. Im Park könnten der Teich saniert und barrierefreie Wege entstehen, könnte der dortige Spielplatz neue Geräte bekommen. Saniert werden soll nicht zuletzt die Schmiedegasse.

Für den Hochwasserschutz am Ascheröder Bach und am Grauen Hagen in Wülfingerode sowie in der Klausgasse von Rehungen bekäme die Gemeinde Sollstedt auch gern Fördergelder. In letzterem Dorf könnte zudem der Spielplatz an der Festhalle mit einer Rutsche und einem Trimm-Dich-Pfad aufgewertet werden. Auch könnte das denkmalgeschützte Gutshaus saniert werden, das die Sollstedter Wohnungsbaugesellschaft zurzeit nur zu reparieren vermag.

Kostenschätzungen für die Einzelmaßnahmen soll die Thüringer Landgesellschaft, die das Dorfentwicklungskonzept erstellt, noch ermitteln. Insgesamt kostet die Gemeinde dieses Papier rund 38.000 Euro, wobei das Land 25.000 Euro zuschießt.