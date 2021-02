Erfurt. Die GEW will einen eingeschränkten Präsenzunterricht an Grundschulen. Der Lehrerverband bleibt skeptisch.

Die übereilt vorgezogenen Winterferien sind vorbei, doch auch an diesem Montag ist unklar, wie dieses Schuljahr weitergehen soll. Die GEW sieht jetzt vor allem Handlungsbedarf an den Grundschulen und schlägt statt weiterer Notbetreuung einen geordneten Übergang in einen eingeschränkten Regelbetrieb vor: Mit Wechselunterricht in geteilten Klassen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog