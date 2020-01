Sehr aufwendig wird es, die erhalten gebliebenen Präzisionsmaschinen wieder herzurichten. Frank Handmann steht in der zweiten Produktionshalle, in der das Feuer nicht alles zerstörte.

Erfurt. Nach dem Brand in einer Erfurter Druckerei am Silvestertag erfährt der Chef von den Mitarbeitern großen Rückenhalt. Wie geht es weiter?

Wie weiter nach dem Brand in der Erfurter Druckerei?

Strom liegt wieder an, auch wenn die meisten Leitungen weggeschmolzen sind. Das Dach ist dicht, zerstörte Fenster sind provisorisch gesichert. Schubkarre, Schaufel und Besen deuten auf weitere Spuren des Aufräumens. Am Silvestertag wütete das Feuer in der Druckerei Handmann in der Sulzer Siedlung. Auch zwei Wochen später noch steht der Chef Frank Handmann zwischen den Trümmern in seinem Unternehmen, das er vor ziemlich genau 30 Jahren gegründet hat.

In einer der beiden Produktionshallen ist das Feuer ausgebrochen. Die Maschinen darin und auch alles andere sind nicht mehr zu retten. „Besonders gut brennen Elektrokabel“, weiß er jetzt. „Nicht die Papierstapel, von denen man es erwarten würde“. Angekokelt zwar und unbrauchbar, aber einige hielten stand. Das Problem bei den Elektrokabeln: In Verbindung mit Feuchtigkeit und Wasser bildet sich Salzsäure. Und die setzt den Maschinen zu, die rein äußerlich wenig angegriffen scheinen. Damit diese Maschinen aus der zweiten Produktionshalle wieder funktionieren, müssen sie bis ins Kleinste auseinandergenommen, überholt und neu zusammengesetzt werden. „Technisch sehr aufwendig“, sagt Handmann. Wie und ob es überhaupt mit seiner Druckerei weitergeht, mag er für sich noch nicht entscheiden. Möglicherweise bleibt der Standort, vielleicht übernimmt jemand anders. 30 Jahre waren eine lange Episode. Handmann braucht noch Zeit für diese Entscheidung. Doch für seine Mitarbeiter gilt das nicht. Da sucht er nach Alternativen, vom ersten Tag nach dem Unglück an. 13 Leute gehören zum Team. Manch einer ist schon fast so lange da, wie die Druckerei existierte. „Ich verhandele mit Interessenten, bei denen sie eine Perspektive hätten.“ Die nächste Zeit für die beiden Auszubildenden ist allerdings schon geregelt. Der kaufmännische Lehrling hat seine Ausbildung fast herum und wird sie noch bei Handmann Werbung beenden. „In diesen Tagen kann er noch einiges lernen“, seufzt der Chef. Der Offsetdrucker-Azubi wird seine Ausbildung bei einem befreundeten Drucker in der Krämpfervorstadt weiterführen. Bei Werbedruck Staub kann Handmann auch seine Maschinen unterstellen. Unterstützung und Zuspruch erhält Handmann auch aus dem Kundenkreis. Wobei er auch regeln will, dass Aufträge erfüllt werden. „Wir gelten als zuverlässig und kümmern uns, dass keiner enttäuscht wird.“ Vom großen Rückhalt seiner eigenen Leute ist er am meisten beeindruckt. „Was ich da an Unterstützung erfahre, hätte ich mir nicht träumen lassen. Da muss ich ein dickes Dankeschön loswerden.“ Es sei wohl kaum selbstverständlich, wenn die Leute auch am Samstag kommen und aufräumen oder abends putzen. Amtlich hat er es noch nicht. Die ermittelnden Experten haben ihm Brandstiftung als Ursache benannt. Ob und in welcher Höhe die Versicherung greift, weiß Handmann nach zwei Wochen logischerweise noch nicht. Aber er fühlt sich sehr gut betreut. „Bei meiner Versicherung habe ich es mit einem seriösen Unternehmen zu tun“, sagt er. Er sei gut beraten und informiert worden über die Dinge, die man als Betroffener wissen sollte. Die Sachverständigen hätten ihm sehr geholfen. Vorerst hält er es so, wie er es gelernt hat: Erst einmal weitermachen, als ob keine finanzielle Hilfe zu erwarten ist. Nicht im großen Stil verschulden. Dann weitersehen. „Aber die beste Lösung für meine Mitarbeiter behalte ich im Blick“, bekräftigt er. Und die Kunden müssen bedient werden.