Wieder Zugverkehr nach Bauarbeiten am Meininger Bahnhof

Meiningen. Der erste Nahverkehrszug von Eisenach nach Eisfeld habe am Sonntag planmäßig um 8.22 Uhr den Bahnhof verlassen, sagte eine Bahnsprecherin. Der Meininger Bahnhof war aufgrund der Bauarbeiten seit dem 20. September komplett gesperrt. Für rund 24 Millionen Euro wurden an dem regionalen Bahnknoten unter anderem ein neues elektronisches Stellwerk installiert sowie Weichen und mehrere Gleise erneuert.

Der Meininger Bahnknoten ist ein wichtiger Drehpunkt für den Personennahverkehr in der Südthüringer Region. Er liegt an den Eisenbahnstrecken Eisenach-Schweinfurt und Eisenach-Eisfeld und wird täglich von rund 70 Zügen der Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen-Bahn frequentiert. Insgesamt fünf Bahnlinien steuern den Bahnhof an. Während der Bauarbeiten war auf dem Bahngelände Mitte November auch eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft worden.