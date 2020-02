Wildbeobachtungsstation bei Sophienhof soll Tourismus ankurbeln

Eine kleine Autokolonne bog am Donnerstag in Sophienhof unweit der Ziegenalm nach rechts in einen Feldweg ein und kam nach wenigen Hundert Metern auf einer Lichtung zum Stehen. Ziel war der Standort der neuen Südharzer Wildbeobachtungsstation, die im Herbst dieses Jahres entstehen soll.

Die Interessengemeinschaft Rotwild hatte Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) und Klaus Sühl, Staatssekretär im Erfurter Infrastrukturministerium, auf die Südharzer Höhen eingeladen, um sie von der Wichtigkeit dieses Projektes zu überzeugen. Die fachliche Expertise kam vom Thüringen-Forst in Person von Fachbereichsleiter Ralf Brümmel und dem Bleicheröder Forstamtsleiter Gerd Thomsen.

Letzterer berichtete von den intensiven Vorbereitungen. „Im Frühjahr 2019 hatten wir eine Bereisung in den Thüringer Wald, wo es zwei dieser Stationen in Frauenwald und Neuhaus am Rennsteig gibt“, so Thomsen. Dort habe man die notwendige Sachkompetenz erworben und sich anschließend in den Südharzer Revieren umgeschaut, um eine passende Fläche zu finden. „Diese Lichtung bietet gleich mehrere Vorteile: Es gibt keinen Durchgangsverkehr, weil der Weg in einer Sackgasse endet. Dennoch ist sie gut von Sophienhof erreichbar. Und die Lichtung fällt von ihrem Höhenprofil her leicht in Richtung Südosten ab, so dass der Blick über viele Meter frei ist“, zählte Thomsen auf. Dabei sei zu verschmerzen, dass hier eine Stromtrasse verlaufe. Zudem befinde sich hier eine Jagdintervallzone, so dass die Wildtiere an den Menschen gewöhnt seien.

Entstehen soll als erste Investition ein zweigeschossiges Holzgebäude, von dem aus die Tiere gut zu beobachten sind. Ein entsprechendes Foto hatte Niels Neu von der IG Rotwild mitgebracht. „Das A und O der neuen Station wird deren Betreibung sein“, betonte Neu. Denn dieses touristische Angebot müsse fachlich unterlegt sein. Dafür werde eine halbe Stelle benötigt. Die Interessengemeinschaft werde die Betreuung und Koordination übernehmen, kündigte Neu an.

Die Wildbeobachtungen sollen vor allem in den Ferien stattfinden. Dann sollen diese täglich angeboten werden, und zwar das ganze Jahr über. „Vorher ist eine Anmeldung erforderlich“, so Neu. „Das Wild wird angelockt und dann gefüttert“, verdeutlichte Thomsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Tiere zu sehen bekommt, liege bei über 90 Prozent, schätzte der Forstamtsleiter ein.

Noch nicht vollständig geklärt ist die finanzielle Förderung des Projektes. „Es wird von Seiten des Ministeriums geprüft, ob für die Betreibung der Station Geld zur Verfügung steht“, sagte Gunnar Reuter, Geschäftsführer der Service-Gesellschaft des Landkreises, die das Projekt touristisch betreut. Weiter will die IG Rotwild Spendengelder einwerben. Grundlage wird ein sogenannter Gestattungsvertrag, eine Vereinbarung mit der Thüringen-Forstanstalt sein. Ziel ist, im Herbst 2020 mit der Wildbeobachtung zu beginnen.

Das Projekt ist eingebettet in den Ausbau des Tourismus im Nordhäuser Teil des Harzes. Deshalb bezeichnet Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) die neue Station auch als „wichtige Facette der Tourismusentwicklung im Südharz“. Diese soll neben der Ziegenalm und Brauereigaststätte in Sophienhof sowie dem geplanten Hexenreich in Rothesütte mehr Touristen in die Region locken.