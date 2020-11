Wildschwein verirrt sich in Wohnhaus - Metzger „kümmert sich“

Wegen eines Wildschweins in einem Wohnhaus sind in Kaltennordheim Polizei, Feuerwehr und auch ein Metzger im Einsatz gewesen. Das Tier sei Samstagmittag vermutlich durch eine Treibjagd versehentlich in den Ortsteil Kaltensundheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) getrieben worden und durch eine offene Eingangstür in das Gebäude gelangt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Auch ein Jäger und eine Tierärztin waren den Angaben zufolge am „Tatort“. Zuerst sei das wilde Schwein in einem Raum verbarrikadiert worden, bevor es die Feuerwehr auf gesichertem Weg nach draußen geleitete.

Die Freiheit für das Tier währte aber nur kurz: „Leider musste der Eindringling aufgrund seiner Aggressivität durch einen zur Hilfe gerufenen Metzger fachgerecht getötet werden“, hieß in der Polizeimitteilung.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: