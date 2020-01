Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildschweine haben Schwanseer Forst zum Rückzugsort erkoren

„Die Jagdsaison im Landeswald ist vorbei“, sagt Chris Freise, Forstamtsleiter des Forstamtes Erfurt-Willrode. Bis Anfang Mai wird im Forstamt eine strikte Jagdruhe eingehalten. Sie gilt für alle Wildarten, bis auf eine Ausnahme. In den Revieren des Forstamtes und damit auch im Schwanseer Forst verzeichnet die Behörde einen deutlichen Anstieg der Population von Wildschweinen. Um die Ausbreitung dieser Tiere zu begrenzen, sind in diesem Jagdjahr – es geht noch bis zum 30. April – doppelt so viele Wildschweine erlegt worden wie im letzten. Laut Freise sind es bislang 303 Wildschweine. Die Schwarzwildstrecke sei damit fast so groß wie die vom Reh, die Wildart, die im Forstamt flächendeckend vorkomme. Hier sind bislang 400 Rehe geschossen worden.

Zwei Gründe sieht Chris Freise für den Anstieg der Wildschweinpopulation. Einer sei der „Klimawandel“. Hauptregulativ für den Tierbestand sei ein harter Winter. „Hohe Schneelagen reduzieren die Überlebensrate der Frischlinge“, sagt er und erinnert an den Winter 2018. Im April habe es da noch einmal Schnee gegeben. Das hätten viele kleine Wildschweine nicht überlebt. Die Population ging zurück. Wildschweine sind schlau und nutzen jede Chance Ein Jahr später sah das anders aus. „2019 gab es keinen Winter. Das hat sich bei den Wildschweinen sofort bemerkbar gemacht. Außerdem war der Bestand eh schon hoch“, sagt er. Als zweite Ursache für den hohen Wildschweinbestand nennt er den Mensch. Der habe durch die Ackerstruktur ideale Bedingungen für die Tiere geschaffen. „Die großflächigen Felder mit Mais und Raps sind das reinste Schlaraffenland. Hier können sie sich nach dem Motto ‘All you can eat’ bedienen.“ Wildschweinfreundlich seien auch die Strukturen im Wald. Freise verweist auf die kleinflächigen Anlagen und die Anpflanzungen zur Naturverjüngung. All das biete viel Nahrung und gute Versteckmöglichkeiten. Die Bezeichnung „dummes Schwein“ sei vollkommen falsch. „Wildschweine sind schlau und nutzen ihre Chancen.“ Den Schwanseer Forst als kleine Waldinsel im Thüringer Becken hätten die Wildschweine als idealen Rückzugsort für sich erkoren. Noch vor fünf Jahren habe es hier keine Wildschweine gegeben. Das hat sich geändert. „Für Waldgebiete ist die Population jetzt extrem hoch. Wir sind deshalb bestrebt, die Jagdzeiten gemeinsam mit den Jagdnachbarn aktiv zu nutzen.“ Damit nicht erst massive Grünlandschäden auftreten, werden jedes Jahr Tiere „abgeschöpft“. Schäden an Wegeparketten und an Feuchtwiesen gebe es bereits. Wie der Amtsleiter sagt, finden in jedem Revier ein bis zwei Bewegungsjagden pro Jahr statt, bei denen viele Jäger mit Hunden das Wild aufspüren, verfolgen, fangen und erlegen. Laut Freise sind die Bewegungsjagden für dieses Jagdjahr „durch“. Auch im Schwanseer Forst finden aber noch Einzeljagden vom Hochsitz aus statt. Ruhe bewahren, Abstand halten und die Tiere weiterlaufen lassen ist sein Rat für Spaziergänger, die Wildschweine in der Flur antreffen. Hundehalter bittet er, die Vierbeiner an der Leine zu führen. Treten Wildschweine in Stadtnähe auf, bittet der Forstamtsleiter darum, die Tiere nicht zu füttern. Treten Verkehrsunfälle mit Wildschweinen auf, rät Freise, die Unfallstelle eindeutig zu markieren. „Nur so kann später das verletzte Tier gefunden werden.“ Wachsender Beliebtheit erfreue sich das Wildbret, das das Forstamt in seinem Wildladen am Forsthaus Willrode anbiete. „Der Absatz läuft sehr gut. Das Fleisch wird als Premiumprodukt wertgeschätzt“, sagt Freise. Heute hat der Wildladen vorerst das letzte Mal von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Dann stehen die Türen erst wieder Anfang Mai zur regulären Jagdzeit offen.