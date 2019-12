Winterdienst: Streckenkenntnis hilft enorm

„Am Mittwoch um 3 Uhr kommt Schnee“, sagt Andreas Weber. „Möglicherweise bis ins Flachland.“ Da hat er gerade die Wetter-App im Handy geöffnet. Mal sehen, ob es wirklich so kommt. Seinen Bruder Thomas bringt die Prognose nicht aus der Ruhe. Die beiden Geschäftsführer der BHT Bachra sind vorbereitet. Und wenn sie das sind, ist das auch eine gute Nachricht für alle, die auf winterlichen Straßen im nordöstlichen Teil des Landkreises unterwegs sind. Das Unternehmen übernimmt für Land und Kreis den Winterdienst auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Etwa 100 Kilometer Strecke kommen da zusammen, ein Drittel machen die Kreisstraßen aus.

Leise rieselt – erst einmal das Salz, noch nicht der Schnee. Aber gerüstet ist man in Bachra für die Eventualitäten des Winters. Foto: Jens König

Rund 1000 Tonnen Salz und 40.000 Liter Sole haben sie in Bachra eingelagert. „Das reicht, um über einen normalen Winter zu kommen“, sagt Thomas Weber. Es gab auch schon Jahre, da musste nachbestellt werden. Aber das ist nicht der Normalfall. Einmal, 2010 („Da hatten wir im Dezember einen Monat lang volle Attacke.“), wurde Salz sogar zur absoluten Mangelware. Um den Lieferengpass zu überbrücken, wurde welches in Afrika geordert, erinnert er sich. Die Bachraer beziehen ihr Streusalz aber in der Nähe, regional sozusagen. Es stammt aus dem Bergwerk Sondershausen.

Einmal sind die BHT-Winterdienstler in dieser Saison schon ausgerückt. „Null Grad und Nebel. Da mussten wir raus“, sagt Thomas Weber. 20 Minuten dauert es, bis ein im Sommer im Baustellendienst genutzter Lkw zum Winterdienstfahrzeug umgerüstet ist. In einer Lagerhalle stehen mehrere Schnellwechselsysteme bereit, die „Salzstreuer“. Auch die Schiebeschilde lassen sich relativ fix vorbauen.

Im Bedarfsfall verdoppelt sich die Flotte

Im Normalbetrieb steht je ein Fahrzeug für die Bundes- und eines für die Kreisstraßen in Bereitschaft. Drohen Schnee und Eis oder sind sie schon da, sind es je zwei – und ein Ersatz-Fahrzeug. Zugute kommt den Bachraern die eigene Werkstatt. „Wir haben ein ausgefallenes Fahrzeug noch immer wieder flott bekommen, bis es ausrücken musste“, sagt Andreas Weber.

Die Winterdienstfahrzeuge – Wert etwa 200.000 Euro – sind dabei inzwischen Hochtechnologie-Erzeugnisse. „Das Fahren machen unsere Leute quasi nebenbei. Anspruchsvoller ist das Bedienen der Räum- und Streueinrichtungen. Da ist viel Feingefühl gefragt und alles Mögliche an Steuertechnik bis zu GPS-Signalführung verbaut.“

Der Faktor Mensch ist dennoch nicht zu unterschätzen. Streckenkenntnis zahlt sich aus: „Unsere Leute haben jede Menge Erfahrung. Sie wissen, wo es glatt ist, obwohl davor und danach alles trocken scheint“, weiß Thomas Weber. Das vermittle keine Schulung, wohl aber die tägliche Arbeit. Die Jüngeren lernen von den alten Hasen. „Bei uns ist es so, dass wir – wegen des guten Betriebsklimas – in der Regel Kollegen, die wir irgendwann einstellen, auch in die Rente verabschieden“, so Andreas Weber.

Lieber kalt als nass

Knackig kalt und trocken sind den Webers die Winter am liebsten. Da könne es auch ruhig mal schneien. „Dann schieben wir den Schnee zur Seite – und gut“, sagen sie. Schlimmer sei Eis – und am unangenehmsten Temperaturen zwischen 0 und minus 5 Grad sowie Nässe. Da wisse man nie, was kommt. Deshalb sind die Winterdienstfahrer in Rufbereitschaft. Der Dienstplan für den Winter ist, auch über die Feiertage schon durchgetaktet.

Zum Glück gibt es einigermaßen verlässliche Wettervorhersagen. BHT kooperiert dafür mit dem Kölledaer Stützpunkt der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft (TSI).

Im verbleibenden Teil des Landkreises fährt die Umweltdienst Sömmerda GmbH für den Landkreis den Winterdienst. In vielen Kommunen streuen und räumen die Betriebs- und Bauhofmitarbeiter. Vor seiner Haustür muss jeder selbst kehren. Es besteht die Streu- und Räumpflicht.