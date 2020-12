Wintersport nicht nur in Region Ilmenau nur eingeschränkt möglich

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, scheint Wintersport möglich zu sein. Falls ausreichend Schnee liegt, werden die Loipen und Skiwanderwege in Ilmenau und den Ortsteilen präpariert. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage weiter mitteilte, geht man davon aus, dass „auch regional ein großes Interesse von Individualsportlern aus dem Bereich Langlauf an präparierten Pisten besteht.“ Soll heißen, auch wenn keine Urlauber kommen dürfen, werden die Loipen präpariert.