Winterwunderland Brocken – Kaum Chancen auf Schnee im Harz

Bald wie das Winterwunderland unter einer Schneekugel präsentiert sich dieser Tage der Brocken, wie ihn unser Leser Thomas Meder per Drohne fotografiert hat. Verstärkt wird der Eindruck noch durch eine Lok der Harzer Schmalspurbahnen, die hier so klein wirkt wie eine Modelleisenbahn. Wer eine solche Winterlandschaft erleben will, muss tatsächlich am Wochenende gen Harz fahren. Für den Landkreis Nordhausen sagt der Deutsche Wetterdienst am Samstag zwar Niederschläge voraus, diese fallen aber erst im Bergland oberhalb von 700 Meter als Schnee. Am Sonntag werden viele Wolken aber nur wenig Regen bei Höchsttemperaturen von 4 bis 7 Grad Celsius erwartet.