Wir suchen die schönsten Thüringer Schulgärten

Radieschen für das Frühstück, Erdbeeren für das Kompott, Vogelhäuschen und Insektenhotel – Schulgärten haben in Thüringen nicht nur eine lange Tradition, sondern stehen an hiesigen Grundschulen, bundesweit einzigartig, noch im Stundenplan.

Daher gibt es kaum eine Thüringer Grundschule, die keinen Schulgarten hinter dem Haus hat. Mit vielen Ideen sind die kleinen Gärtnerinnen und Gärtner dabei, Beete anzulegen, umzugraben, zu säen, zu pflanzen und zu ernten. Ob Hochbeet, Kräuterspirale oder Steingarten – mit großem Eifer sind die Schüler bei der Sache. Wir suchen nun „Thüringens schönste Schulgartenidee“ – zu gewinnen gibt es insgesamt 5000 Euro, mit denen Ideen und Projekte in den eigenen Schulgärten umgesetzt werden können.

Ab heute können sich Klassen und Schulen bewerben und bis zum 30. Juni erklären, warum ihre Schulgartenidee gewinnen sollte. Am 1. Juli, 10 Uhr, startet die Qualifikationsphase, in der bis 19. Juli, 10 Uhr, aus allen Einsendungen die fünf Finalisten mit den meisten Stimmen ermittelt werden. In der Endrunde kann dann bis 21. Juli, 23.59 Uhr, über die schönste Idee abgestimmt werden.

Die drei Schulgärten, die am Ende die meisten Stimmen erhalten, sind die drei Gewinner und können sich über eine Fördersumme für die Umsetzung ihres Projekts freuen: für Platz 1 gibt es 3000 Euro, für Platz 2 und 3 je 1000 Euro. Teilnehmen dürfen alle Thüringer Grundschulen, die ihr Schulgartenprojekt vorstellen und fördern möchten.

