Seit Wochen wurde Tim W. in Berlin gesucht: Seine Freunde sorgten mit einer riesigen Suchaktion für deutschlandweite Aufmerksamkeit

Zahlreiche Medien berichteten über die Suche

Seit der vergangenen Woche haben seine Familie und seine Freunde die traurige Gewissheit, dass Tim nicht mehr am Leben ist

Seit Ende September wurde er vermisst, dank einer beispiellosen Solidaritätswelle auf Facebook suchten mehrere Tausend Menschen nach ihm, nun jedoch fand die Suche nach Tim W. aus Berlin ein trauriges Ende: Der seit dem 23. September vermisste Familienvater ist tot. Das bestätigte die Berliner Polizei unserer Redaktion am Freitagnachmittag.

Demnach wurde die Leiche des 39 Jahre alten Berliners am Donnerstagnachmittag von einem Passanten im Stadtteil Charlottenburg entdeckt. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

„Wir suchen Tim“: Mehr als 40.000 Facebook-Nutzer helfen bei Vermisstenfall

Der Fall hatte Zehntausende Menschen in ganz Deutschland erreicht und bewegt. Freunde und Familie hatten in den sozialen Medien um Hilfe gebeten und immer wieder emotional über ihre Suche nach Tim W. berichtet. Laut der Initiatoren der Suche war Tim W. auf medizinische Hilfe angewiesen. Mehr als 40.000 Facebook-Nutzer beteiligten sich auf der Seite „Wir suchen Tim“ zuletzt mit Anteilnahme, Ideen und privaten Suchaktionen.

Am Freitagnachmittag bedankten sich die Initiatoren der Suche bei ihren Mitstreitern auf Facebook: „Wir müssen diese Nachricht alle selbst erstmal irgendwie verarbeiten. Aber soviel in diesem Moment: Eure Worte, eure Unterstützung, eure Hilfe und die Kraft, die ihr uns jeden Tag in den letzten 30 Tagen gegeben habt: Wir werden es nie vergessen.“ Bis zum Sonntagmittag hatten bereits mehr als 4500 Nutzer in den Kommentaren kondoliert.