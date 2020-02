Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirbelsäulen-Experte sorgt in Bleicherode für ein volles Haus

Sie warteten geduldig fast eine Stunde vor Beginn der Auftaktveranstaltung, um sich einen Platz zu sichern. Aus gutem Grund, denn die erste Patienten-Akademie im neuen Jahr war in der Bleicheröder Fachklinik für Orthopädie bis auf den letzten Platz besetzt. Und obwohl der Referent, Dr. Ali Ezzati, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie im Erfurter Helios-Klinikum und Leiter des Helios-Wirbelsäulenzentrums Erfurt-Bleicherode, erst seit wenigen Monaten in Bleicherode Patienten empfängt und operiert, begrüßte er viele Besucher mit Handschlag und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Der Ruf des erfahrenen Wirbelsäulenspezialisten eilte ihm voraus. Bereits vor seiner Zeit in Bleicherode behandelte er eine große Zahl an Patienten aus dem Landkreis Nordhausen in seiner Klinik für Wirbelsäulenchirurgie in Erfurt.

In seinem Vortrag sprach Dr. Ezzati über die Ursachen von Gehstreckenreduzierung im Alter. „Rücken- und Beinschmerzen gehören zu den Hauptursachen für die verminderte physische Leistungsfähigkeit“, erklärte der Chefarzt. „Hinzu kommen jedoch weitere Faktoren wie etwa eine Arthrose der großen Gelenke oder arterielle Verschlusskrankheiten.“ Schlussendlich stecke hinter einer Vielzahl der Ursachen eine Verengung des Spinalkanals in der Wirbelsäule. Eine Gehstreckenreduzierung ist also das Ergebnis einer Vielzahl von Ursachen. Ausführlich informierte der Facharzt das Publikum über den Bandscheibenverschleiß im Alter, der durch die Reduzierung des Wassergehalts und Kalkablagerungen hervorgerufen wird. Die schrumpfende unelastische Bandscheibe führt zu einem geringeren Abstand der einzelnen Wirbel. Die Lockerung der Bänder und die Instabilität der Wirbelsäule lassen eine Verschiebung der Wirbel und Gelenke zu, die Schmerzen verursachen können.

Wird der Wirbelkanal durch Kalkablagerung, knöcherne Anbauten oder verdickte Bänder verengt, werden Nerven eingeklemmt. Ein zusätzliches Wirbelgleiten kann das Krankheitsbild verschärfen. Betroffene leiden unter Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen und eine Kraftlosigkeit der Extremitäten verursachen. Besteht ein Wirbelgleiten, nehmen die belastungsabhängigen Rückenschmerzen zu. Während der ersten 12 Wochen sind nicht-operative Methoden zur Schmerzlinderung die erste Wahl. Physiotherapie, Ultraschall und Wärme können Linderung verschaffen. Zusätzlich erzielt eine Infiltration, also eine lokale Anspritzung der betroffenen Gelenke mit Schmerzmitteln, rasche Erleichterung.

„Grundsätzlich ist es in unserem Interesse, eine Operation zu vermeiden, da diese immer auch Risiken birgt“, sagte Dr. Ezzati. Ist das Spektrum konservativer Behandlungsmethoden jedoch erschöpft und das Leiden der Patienten groß, wird in Absprache mit den Patienten das operative Verfahren besprochen. „Hier rate ich Ihnen, sich an Spezialisten zu wenden, die über ein breites Spektrum operativer Methoden verfügen“, so der Wirbelsäulenchirurg. So könne es während einer Operation durchaus vorkommen, dass ein anderes OP-Verfahren durchgeführt werden müsse als ursprünglich geplant. Dann gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Dr. Ezzati erläuterte ausführlich die operativen Methoden, Voraussetzungen, Vorteile und Heilungschancen. „Wichtig ist immer, den Patienten ehrlich und direkt über die Risiken und zu erwartenden Heilungschancen aufzuklären“, sagte er. Sei die Erkrankung zu sehr fortgeschritten, könne der Patient keine Schmerzfreiheit, sondern lediglich eine deutliche Linderung und Schmerzreduktion erwarten. Das Alter spiele im Übrigen dank dem heutigen Stand der Medizintechnik und dank moderner Narkoseverfahren keine ausschlaggebende Rolle dafür, ob eine Operation in Frage kommt. „Für mich zählt der Mensch. Ein 80-jähriger Patient ist heute meist fitter und mobiler als noch vor 25 Jahren“, sagte der Arzt. Für ihn zählen die Erwartungen, die Selbstständigkeit und die Lebensqualität der Patienten. Habe er das Gefühl, die Lebensqualität zu verbessern, entscheidet er sich auch für Eingriffe hoch betagter Patienten.