Wissen im Wald sammeln

Der Wissenswald auf dem Buga-Gelände ega in Erfurt.

Für Kinder bietet die Buga in Erfurt auf der ega einen „Wissenswald“.

Die Bundesgartenschau Erfurt ist nicht nur etwas für erwachsene Gartenfans. Auch Kinder können hier viel erleben: Im Gärtnerreich die Erdbeerrutsche hinuntersausen, nach Schätzen graben oder im Wissenswald Vögel kennenlernen. Wissenswald? Sie kennen ihn noch nicht? Das ist das Waldstück am Berghang hinter dem Gartenbaumuseum.

Tipp: Hier können Kinder zum Beispiel in einem lebensgroßen Vogelhaus in die Welt der Baumbewohner eintauchen und damit als Zweibeiner das Erlebnis „Nisten“ selbst erleben. Der Wissenswald besteht aus mehr als 30 Objekten und Erlebnisstationen, die über ein verzweigtes, teilweise barrierefreies Wegenetz miteinander verbunden sind. An manchen Stationen erfährt man durch Lesen, Tasten, Ziehen und Drehen Interessantes und Kurioses über tierische Waldbewohner, bezaubernde Pflanzendiven oder scheinbar vertraute Umweltphänomene.

Andere Stationen bringen den Wald zum Tönen, hier lassen sich Tierstimmen erraten und Baumgeheimnisse erlauschen. Überdies wird vermittelt, was Pilze sind, warum Totholz nützlich ist und Behausungen zum Nisten für Familie Eichhörnchen, Klaus Kleiber, Ehepaar Fledermaus, Birgitta Buntspecht oder Kommune Kleinmeise so besonders gestaltet sein muss. Eltern können ihren Spross alles erkunden lassen, dabei selbst aber gemütlich auf einer Riesenhängematte – auch zu zweit – zwischen Bäume chillen.

Kleine WLAN-versorgte Plätze und Picknicktische laden zum Entspannen und Schmökern in der „Wissenswald-App“ ein, in der man noch mehr erfährt oder mit Wilfred Wurm nach Futter suchen kann. Wer zuhause alles vertiefen möchte, dem sei das Buch „Tiere und Pflanzen entdecken: Naturführer für Kinder“ empfohlen. Mit 38 Vogelstimmen als QR-Code – aus dem Schwager und Steinlein Verlag. Viel Spaß!

Die Autorin ist Mitarbeiterin der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft