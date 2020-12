Wölfin, Elefantenbaby, Sturmgewehr: Die wichtigsten Ereignisse 2020 in Thüringen von Juli bis September

2. Juli - Auf fünf Jahre Haft und Einweisung in eine Psychiatrie entscheidet das Landgericht Meiningen über einen Mann, der das Baby seiner Lebensgefährtin sexuell missbrauchte. Bei der Tat habe er das wenige Wochen alte Mädchen so misshandelt, dass es auch einen Armbruch erlitt.

9. Juli - Das Oberverwaltungsgericht lässt die Tötung der Wölfin bei Ohrdruf weiterhin nicht zu. Der Nabu hatte gegen eine Ausnahmegenehmigung geklagt, mit der das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) die vom Umweltministerium beantragte Tötung der eigentlich unter Schutz stehenden Wölfin erlaubte, die immer wieder Schafe reißt. Im Lauf des Sommers verdichteten sich Hinweise, dass die Wölfin seit Mai vier Junge hat, was der erste bekannte Wolfsnachwuchs in Thüringen seit 150 Jahren ist.

13. Juli - Zwei in einem Vergewaltigungsprozess angeklagte Polizisten werden wegen sexuellen Missbrauchs zu jeweils zweieinviertel Jahren Haft verurteilt. Die Frau habe sich während einer Identitätskontrolle in ihrer Wohnung in Marlishausen (Ilm-Kreis) zu mutmaßlich falschen Ausweispapieren in einer Zwangssituation befunden. Dies nutzten die Polizisten aus, so die Richter. Das Opfer konnte im Verfahren nicht als Zeugin gehört werden, da sie untergetaucht war und auch von Zielfahndern nicht aufgespürt werden konnte. Daher ließ sich der Vergewaltigungsvorwurf nicht erhärten.

15. Juli - Das Thüringer Paritätsgesetz für eine Quotenregelung in Kandidatenlisten ist verfassungswidrig. Nach einer Klage der AfD-Landtagsfraktion erklärte der Verfassungsgerichtshof das im Juli 2019 von Rot-Rot-Grün beschlossene Gesetz für nichtig. Es sah vor, dass Parteien ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssten, um langfristig den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen. Es beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit, begründete das Gericht seine Entscheidung, die mit sechs zu drei Stimmen erging.

24. Juli - Die ersten 18 Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern in Griechenland kommen in Thüringen an. Insgesamt nimmt der Freistaat 78 Menschen von dort auf. Vorangegangenen waren Diskussionen innerhalb der Koalition und mit dem Bundesinnenministerium, das schließlich Thüringens Plan für die Aufnahme von bis zu 500 Flüchtlingen ablehnte.

5. August -! Im Erfurter Zoo gibt es erstmals Elefantennachwuchs. Kurz nach Mitternacht brachte Kuh Chupa nach 666 Tagen Tragezeit ihr Kind zur Welt. Die Geburt des 114 Kilo schweren und 93 Zentimeter großen Kalbs war laut Zoo „aufregend“, aber verlief gut. Das Kalb bekam später den Namen Ayoka.

27. August - Wir berichten, dass Amazon in Gera einen Standort mit rund 1000 Beschäftigten plant. Einen kleineren Standort in Thüringen unterhält der Online-Händler seit September 2019 in Erfurt.

31. August - Im Erfurter Zoo kommen drei Löwenbabys zur Welt. Der kleine Kater wird Erfurt voraussichtlich verlassen müssen, während seine zwei weiblichen Geschwister im Zoopark bleiben können.

4. September - Linke-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow kündigt an, zusammen mit Janine Wissler aus Hessen für den Bundesvorsitz zu kandidieren. Landesvorsitzende ist Hennig-Wellsow seit November 2013, Vorsitzende der Landtagsfraktion seit Dezember 2014.

14. September - Das Verteidigungsministerium gibt bekannt, dass es das neue Sturmgewehr der Bundeswehr vom Suhler Hersteller C.G. Haenel fertigen lassen will. Bei dem Auftrag für 120.000 neue Waffen für 250 Millionen Euro setzte das Unternehmen sich gegen den langjährigen Lieferanten Heckler Koch (Oberndorf am Neckar) durch. Haenel, das der Bundeswehr bereits ein Scharfschützengewehr liefert, gehört zur Merkel Gruppe, einem Teil der Tawazun Holding (Vereinigte Arabische Emirate). Heckler Koch beantragte zunächst ein Nachprüfungsverfahren. Am 9. Oktober stoppt das Ministerium die Vergabe unter Verweis auf eine nicht auszuschließende Patentrechtsverletzung.

19. September - Christian Hirte, früherer Ost-Beauftragter der Bundesregierung, wird neuer Landesvorsitzender der CDU. Der 44-Jährige erhält bei einem Parteitag 67,6 Prozent der Stimmen. Er folgt auf Mike Mohring, der Anfang März als Konsequenz aus dem Zick-Zack-Kurs nach der verlorenen Landtagswahl zurückgetreten war.

26. September - Innenminister Georg Maier wird neuer Landesvorsitzender der SPD. Der 53-Jährige erhält bei einem Parteitag 82,7 Prozent der Stimmen. Vorgänger und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hatte Ende Mai seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Maier wurde gleichzeitig zum Spitzenkandidaten für die bisher für 25. April 2021 vorgesehene Landtagswahl nominiert.

