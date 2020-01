Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin in der Kulturstadt? Veranstaltungstipps für Weimar

Ein Abend zum Feldhamster

Zu einem Vortrag mit Filmen und Fotos haben die Edith-Stein-Freunde der Katholischen Gemeinde Weimar den Naturfotografen Wolfgang Hock (Neudietendorf) eingeladen. Im Mittelpunkt steht eine bedrohte Tierart, die im Weimarer Land noch heimisch ist: „Auf den Spuren der Feldhamster“. Beginn ist am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr im Gemeindezentrum (Paul-Schneider-Str. 3).

Dia-Vortrag über Äthiopien

Unter dem Titel „Das andere Afrika“ stellt der Geraer Pfarrer i.R. Gernot Friedrich am Montag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche (Böhlaustr.) seine Eindrücke von Äthiopien vor. Der Dia-Vortrag zeigt weniger die Klischees von Hunger und Dürre als vielmehr eine uralte Kultur, wildromantische Landschaften, stolze Menschen und eine 2600 Meter hoch gelegene Hauptstadt. Der Eintritt ist frei.

Werkschau in der Malschule

Ihre Arbeiten aus dem Herbstsemester zeigen Schüler der Weimarer Mal- und Zeichenschule am Sonntag, 26. Januar, von 10 bis 13 Uhr in der Seifengasse 14-16. Parallel startet um 11 Uhr die Ausstellung „Im Rausch der Farben“ mit Arbeiten der Teilnehmer an den Kursen von Roger Bonnard. Sie ist wochentäglich 9 bis 18 Uhr (freitags bis 12 Uhr) zu besichtigen.

Kammermusik im Klinikum

Einen kammermusikalischen Neujahrsgruß bringt das neunköpfige Ensemble des Weimarer Goethegymnasiums am Montag, 27. Januar, in der Cafeteria des Sophien- und Hufeland-Klinikums zu Gehör. Zu hören sind Werke von Bach, Grieg und Brahms – u.a. auf dem Klinik-Flügel. Der Eintritt ist frei.