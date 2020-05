In Straußfurt wird ein Wohngebiet erweitert.

Straußfurt. Neue Möglichkeiten für ein eigenes Haus gibt es demnächst in Straußfurt.

Wohnen am Staudamm wird erweitert

Familien, die in Straußfurt auf der Suche nach den eigenen vier Wänden sind, können aufhorchen. Wie es zur jüngsten Gemeinderatssitzung hieß, wird das Wohngebiet am Staudamm in Richtung Schwerstedt erweitert.

Wie Bürgermeister Olaf Starroske informierte, sind 20 bis 30 neue Eigenheime vorgesehen. Die Mitglieder des Gemeinderates haben dafür die Weichen gestellt. Sie stimmten mehrheitlich einem erforderlichen Flächentausch mit dem Kreiskirchenamt zu. Laut Olaf Starroske gibt es bereits einen Erschließungsträger.

Anfragen junger Familien gebe es seit vielen Jahren.