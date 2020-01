Wohnhof am Altentor in Nordhausen ist fast bezugsfertig

Wohnhof am Altentor in Nordhausen ist fast bezugsfertig

Die Arbeiten am SWG-Wohnhof Am Altentor in der Nordhäuser Altstadt stehen kurz vor dem Abschluss. Aktuell erfolgen restliche Ausbauarbeiten in den Häusern und im Umfeld, im Hof wird ein Carport errichtet. „Im April werden die ersten Mieter einziehen“, kündigte die Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG), Inge Klaan, an.

Mit mehr als 50 Bewerbern sei das Interesse an den acht Wohnungen groß. Im Februar beginnen die Wohnungsbesichtigungen. „Wir konzentrieren uns an diesem Standort vor allem auf Familien“, betonte Klaan. Die rollstuhlgerechte Wohnung werde zudem nur an Mieter mit entsprechendem Handicap vergeben. Zuerst vermietet würden die Wohnungen in den beiden Neubauten. In den sanierten Fachwerkgebäuden hatte ein Wasserschaden die Arbeiten zurückgeworfen, ab Mai sollen diese vermietet werden.

Rund 2,9 Millionen Euro fließen in den Wohnhof mit insgesamt acht 2- und 4-Raum-Wohnungen, alle mit Balkon oder Terrasse. Die Durchschnittsmiete soll dank einer Landesförderung bei 5,30 Euro pro Quadratmeter liegen.