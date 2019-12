Straußfurt. Das Ministerium will die Stelle an der Regelschule Straußfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen.

Wolfgang Trummer wird neuer Schulleiter

Die Regelschule Straußfurt erhält einen neuen Schulleiter: Wolfgang Trummer. Der Kreistag stellte in seiner jüngsten Sitzung per einstimmigem Beschluss das Benehmen des Schulträgers zu dieser Besetzung der Schulleiterstelle her.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hatte das Landratsamt zuvor darüber informiert, dass es Wolfgang Trummer zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Schulleiter beauftragen will, um ihn dann nach erfolgter Bewährung in dieser Funktion zu bestellen.

Der 62-Jährige aus Großmonra stellte sich den Kreistagsmitgliedern kurz vor. Er ist seit 1981 Lehrer für Sport und Geografie, war an den Regelschulen Großneuhausen und Buttstädt tätig und ist seit 2006 stellvertretender Schulleiter an der Regelschule Straußfurt.

Nachdem die bisherige Schulleiterin Birgit Letz zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand gegangen war, übernahm Wolfgang Trummer vor einem Vierteljahr bereits amtierend die Schulleiterstelle und entschied sich dann, sich für die Stelle zu bewerben.

Er wolle die Kontinuität in der Arbeit fortsetzen, betonte Wolfgang Trummer im Kreistag.