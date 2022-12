Woolworth zieht in die Erfurter Vilnius-Passage - und bald auch ein neuer Lebensmittel-Markt

In der Vilnius-Passage eröffnet am Donnerstag eine Woolworth-Filiale.

Erfurt. Im Einkaufszentrum im Stadtteil Rieth eröffnet am Donnerstag die zweite Erfurter Woolworth-Filiale. Welches Geschäft wird nebenan vorbereitet?

Die Vilius-Passage im Erfurter Stadtteil Rieth füllt sich wieder. Am Donnerstag, 1. Dezember, öffnet dort eine Filiale der Kaufhaus-Kette Woolworth. Bald soll noch ein Discounter folgen.

Für Woolworth, das zum Beispiel Bekleidung, Deko- und Haushaltsartikel oder Drogerieprodukte anbietet, ist die neue Filiale der zweite Standort in Erfurt. Eine Sprecherin kündigte 8000 Artikel für den täglichen Bedarf auf einer Fläche von 800 Quadratmetern an.

Am Mittwoch fanden in dem Geschäft in der Vilnius-Passage die letzten Vorbereitungen statt. Aber auch in dem Nachbarladen waren die Handwerker beschäftigt. Wie Mitarbeiter aus der Passage bestätigen, soll dort alsbald ein Penny-Markt einziehen. Der Eröffnungstermin ist grob für den Jahreswechsel geplant, steht aber noch nicht genauer fest.

Für den Ortsteilbürgermeister Wilfried Kulich sind die beiden neuen Geschäfte weitere Zeichen für eine weiter wachsende Infrastruktur im Rieth. In der Vorwoche konnte bereits der Rewe in der Nachbarschaft seine Erweiterung eröffnen.

Adventsstimmung im Stadtteil verbreitet derweil ein großer Weihnachtsbaum, den die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Zukunft“ am Platz der Völkerfreundschaft aufstellen ließ. „Der Ortsteilrat möchte sich dafür recht herzlich bedanken“, sagt Wilfried Kulich.