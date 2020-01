Zahl der Grippefälle steigt in Nordhausen

Die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle im Kreis Nordhausen in der bisherigen Grippesaison 2019/2020 ist gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt auf Nachfrage mit. Demnach seien inzwischen 30 Personen erkrankt. Die Behörde vermutet jedoch, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist, da nur die labordiagnostisch festgestellten Fälle von Grippe erfasst werden. „Wenn nicht getestet wird, gehen Grippeerkrankungen auch an der Statistik vorbei“, erklärt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes in Nordhausen. Da die Saison noch nicht vorbei ist, rät das Gesundheitsamt allen Personen, für die eine Influenza-Impfung von der Ständigen Impfkommission empfohlen wird, sich zügig impfen zu lassen. Das sei der wirksamste Schutz.