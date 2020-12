In dem aufrüttelnden TV-Film "Nackt. Das Netz vergisst nie" (4. April, 20.15 Uhr, SAT.1) kämpft Felicitas Woll als mutige Mutter gegen Erpresser, die Nacktfotos ihrer Tochter im Netz verbreiten. Wir trafen die Schauspielerin zum Interview.

In „Weihnachtstöchter“ (14. Dezember, 20.15 Uhr im ZDF) werden die Festtage für Felicitas Woll zum Psychotrip. Wie aufreibend und aufregend das Familienleben sein kann, weiß der „Berlin, Berlin“-Star aus eigener ‚Erfahrung. So hat die 40-Jährige aus ihrer Jugend in einer Großfamilie viele Erkenntnisse ins Leben mitgenommen.