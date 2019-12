Bad Berka. In der Zentralklinik Bad Berka sind über die Weihnachtsfeiertage 450 Mitarbeiter im Dienst. Am 1. Feiertag gibt es zu Mittag Entenbrust.

Zentralklinik Bad Berka: Festlichkeit darf nicht fehlen

Rund 450 Menschen arbeiten über die Weihnachtsfeiertage in der Zentralklinik Bad Berka. Täglich seien rund 265 Pflegekräfte, 40 Ärztinnen und Ärzte, Verwaltungsmitarbeiter, 50 Reinigungskräfte und 25 Mitarbeiter in der Küche und der Cafeteria im Dienst, teilte die Geschäftsführung in einer Presseinformation mit. Hinzu kämen die Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst.

„Auch in unserer Klinik ist die Atmosphäre in den Weihnachtsfeiertagen festlich“, betont Klinik-Geschäftsführer Robert Koch. „Viele Kolleginnen und Kollegen beschenken sich. Unser schön geschmückter Baum im Foyer ist sicher nur eine kleine Entschädigung für alle, die an diesen Tagen arbeiten. Ich bin sehr froh und stolz, dass es in unserem Haus viele Engagierte gibt, die diese Tage auch für unsere Patienten liebevoll und nahezu familiär gestalten.“

Neben Geschenken gibt es auch festliche Menüs für die Mitarbeiter und Patienten. Die Krankenhausküche hat ganz traditionelle Speisen im Angebot: Am ersten Weihnachtsfeiertag werden zum Mittagessen unter anderem Thüringer Hüllerchen, Rotkraut und Entenbrust auf Orangensoße sowie als Dessert Mousse au Chocolat serviert. Am Donnerstag gibt es Wildgulasch mit Pilzen, Preiselbeeren, Rosenkohl und Semmelknödeln sowie als Abschluss ein Buttermilch-Dessert.