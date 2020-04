Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu Leiter, Rost oder Dübel mit Corona-Abstand

An den Bau- und Gartenmärkten stehen die Kunden Schlange. Matthias Riediger brauchte ein paar Tage, um sicher zu sein: Auch sein Eisenwarenhandel in der Weimarer Freiligrathstraße darf öffnen. Er ist zwar kein Markt, führt aber gleiche Sortimente – und kann Abstands- und Hygieneregeln sogar besser garantieren als die großen Märkte. Bis 1873 lassen sich die Vorläufer des Geschäfts (noch am Eisfeld) zurückverfolgen. Seit 1962 wird es von Familie Riediger geführt. Es ist der letzte klassische Eisenwarenhandel weit und breit.