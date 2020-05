Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu Pfingsten einen Schankwagen

Ab dem 6. Juni wird das Rennsteig-Shuttle der Süd-Thüringen-Bahn wieder zu den gewohnten Fahrzeiten am Wochenende und Feiertagen zwischen Ilmenau und Bahnhof Rennsteig verkehren. Bis dahin sollten weiterhin die Busverbindung der Linie 300 Ilmenau-Suhl genutzt werden, teilte die Rennsteigbahn GmbH mit. Die Gaststätte Gleis 1 öffnet ab 6. Juni ebenfalls wieder zu den gewohnten Zeiten. Das Gastro-Team betreut auch einen Imbiss am Mitropa-Schankwagen, der am Pfingstwochenende von Freitag bis Montag von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist, teilte Ellen Winter mit. Bisher mussten alle Veranstaltungen und Fahrten der Rennsteigbahn einschließlich nostalgischer Zugfahrten an Himmelfahrt und Pfingsten sowie auch die Fahrten zu den Störtebeker-Festspielen abgesagt werden.