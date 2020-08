Erfurt. Das am Mittwoch im Erfurter Zoo geborene Elefantenmädchen erfreut sich bester Gesundheit. Im neuen Video sehen wir, wie die kleine schon tapsig ihre Welt erkundet.

Elefantenkälbchen im Thüringer Zoopark: Warum Besucher die Kleine noch nicht sehen dürfen

Das gestern im Thüringer Zoopark Erfurt geborene Elefantenjungtier hat seine erste Nacht im Zoopark hervorragend gemeistert. In den Morgenstunden hat der kleine Elefant außerdem das erste Mal getrunken. Zoopark-Direktorin Dr. Dr. Sabine Merz, Tierärztin Tina Risch, die Elefantenpfleger und Kollegen sind wahnsinnig glücklich und beruhigt. Alle Zeichen für einen hervorragenden Start in das Elefantenleben sehen sehr gut aus!

Elefanten-Mama Chupa führt ihre Tochter durchs Elefantenhaus Elefanten-Mama Chupa führt ihre Tochter durchs Elefantenhaus

Heute Mittag hat Mutter Chupa ihre kleine Tochter dann das erste Mal in das Elefantenhaus geführt. Mit großen Augen und viel Entdeckersinn hat das Jungtier die neue Umgebung erkundigt. Mama Chupa ist ihr dabei natürlich nicht von der Seite gewichen.

In den kommenden Tagen werden Mutter und Kalb mit den restlichen Elefantenkühen zusammengeführt. Dieser Prozess benötigt viel Ruhe, das Elefantenhaus bleibt infolgedessen für die Besucher vorerst geschlossen. Papa Kibon muss sich noch etwas gedulden, Vorrang haben bei der Zusammenführung die weiblichen Artgenossen.

Bis das Elefantenhaus wieder für die Besucher geöffnet wird, können sich alle kleinen Elefantenfreunde an dem neuen Baby-Spielelefanten, gegenüber der Besucherplattform am Elefantengehege erfreuen. Die lebensgroße Skulptur wurde übrigens auf den Namen Marina getauft. Ein Hommage an die erste Erfurter Elefantenkuh und der 60-jährigen Elefantenhaltung im Thüringer Zoopark Erfurt.

Wie das Elefantenkalb später heißen soll ist noch nicht klar. Wesenszüge und Charaktereigenschaften sollen mit einfließen, dafür müssen auch die Mitarbeiter des Zoopark den kleinen Rüsselträger erst einmal genau kennenlernen.

