Das Bahnunternehmen Abellio wird auf einigen seiner Strecken am Wochenende (17. Juli) Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durchführen lassen. (Symbolfoto)

Zugausfälle wegen Bauarbeiten am Wochenende in Thüringen

Erfurt. Am kommenden Wochenende kommt es wegen Bauarbeiten zu Zugausfällen auf den Strecken von Halle nach Jena und von Leipzig nach Erfurt.

Aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Naumburg kommt es am Samstagabend (17.07.) ab 20 Uhr zu umfangreichen Einschränkungen auf mehreren Bahnlinien in Mitteldeutschland, teilte das Unternehmen Abellio am Dienstag mit.

Davon betroffen ist unter anderem die Regionalbahnlinie RB 20 (Leipzig - Erfurt - Eisenach).Demnach entfallen auf dem Streckenabschnitt zwischen Weißenfels und Weimar die Züge und werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. In Weimar besteht dann Anschluss an Züge in Richtung Erfurt. Auf den beiden letzten Fahrten des Tages verkehren die Busse auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen Weißenfels und Erfurt. Um den Stundentakt zwischen Naumburg und Erfurt zu gewährleisten, werden von Abellio zusätzliche Busse eingesetzt. Diese starten allerdings einige Minuten früher als gewohnt.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Weimar und Großkorbetha entfallen die Züge ebenso und werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. In Großkorbetha besteht Anschluss an die Züge in Richtung Leipzig.

Mehr Fahrtzeit einplanen

Von der Technikwartung außerdem betroffen ist die Regionalbahnlinie RB 25 (Halle - Jena - Saalfeld). Auch auf dem Streckenabschnitt zwischen Halle und Camburg (Saale) entfallen die Züge und werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. In Camburg besteht dann Anschluss an Züge nach Jena und Saalfeld. Die Busse ab Halle fahren nach Angaben von Abellio dann etwa 20 Minuten früher, zudem verlängert sich die Fahrtzeit deutlich. In der Gegenrichtung werden Busse eingesetzt.

Des weiteren ist die Regionalexpresslinie RE 16 (Halle - Naumburg - Erfurt) betroffen. So wird die Fahrt mit der Reisenummer 74514, die normalerweise ab 20.07 Uhr in Halle abfährt, auf dem Abschnitt zwischen Halle und Weimar komplett entfallen. Reisende werden gebeten, auf andere Linien auszuweichen. Die Fahrt 74517, die 20.36 Uhr Erfurt verlässt, wird im Abschnitt zwischen Weimar und Naumburg durch einen Bus im ersetzt.

Bedingt durch die früheren Abfahrtszeiten und die längeren Fahrzeiten der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich am Samstag auf längere Reisezeiten einzustellen. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Fahrgäste werden gebeten, während der Baumaßnahme möglichst auf die Mitnahme eines Fahrrades zu verzichten.

Mehr Informationen gibt es auf der Abellio-Web­seite, auf Bahnhöfen und über die kostenfreie Hotline-Nummer 0800 223 55 46.