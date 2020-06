Gut aufgelegt mit DJ Mark J. Klak von den Boogie Pimps startete am Samstag der "Central Park" am Club Central in die Saison.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den "Central Park" gibt es jetzt auch in Erfurt

Mit dem DJ Mark J. Klak von den Boogie Pimps startete am Samstag der „Central Park“ am Club Central in Erfurt in die Saison. Da der erst Ende vergangenen Jahres eröffnete Club aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht öffnen darf, hat Inhaber Andreas Bretschneider die Zwangspause genutzt, und das Gelände mit Pflanzen, Palettenmöbeln, Liegestühlen und Hängematten in ein chilliges Outdoor-Areal umgestaltet.

Eine Idee, die bereits am Eröffnungstag bestens beim Club- und Party-Volk in Erfurt ankam. In zukunft hat der Central Park von Erfurt täglich ab 16 Uhr geöffnet.