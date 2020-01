Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Jahreswechsel sportlich unterwegs

Zum Jahresabschluss veranstaltet die Abteilung Tischtennis des SV Vogelsberg traditionell ein internes Turnier. Wie Abteilungsleiter Rolf Wagner berichtet, nahmen daran am 28. Dezember die Spieler der Mannschaften, welche Punktspiele bestreiten, teil. Zurzeit spielen zwei Mannschaften in der 3. Bezirksliga, eine Mannschaft in der 1. Kreisliga und eine Jugendmannschaft in der Kreisliga.

15 Teilnehmer spielten während des Turniers in zwei Gruppen „Jeder gegen Jeden!“ In der Gruppe der Bezirksliga-Spieler setzte sich Thomas Anhalt vor Jens Kanzler und Richard Hoffmann durch. In der Gruppe der Kreisliga-Spieler und Jugendspieler gewann Jonas Hergt vor Jannis Semler und Lars Martini.

Jonas Hergt siegte in der Gruppe Kreisliga-Spieler. Foto: Leander Hesse

„Der 2. Platz des Jugendspielers Jannis Semler zeigt uns, dass der Verein auch gute Jugendarbeit leistet und für Nachwuchs der Männermannschaften sorgt“, schätzt Rolf Wagner ein. Das Turnier sei wieder eine gelungene Veranstaltung und ein gutes Training für die Aufgaben in der Rückrunde der Spielserie 2019/2020 gewesen.

Darts-Turnier am 4. Januar

Die erste Veranstaltung des SV Vogelsberg im neuen Jahr findet bereits am 4. Januar statt. Im Bürgerhaus startet dann um 17 Uhr das Darts-Turnier „Happy New Year“. Die Abteilung Darts wurde dieses Jahr frisch gegründet und dem SV angegliedert, informiert Leander Hesse. Derzeit sind zwei Mannschaften unterwegs im Spielbetrieb.

Das Sportlerheim sei im zu Ende gegangenen Jahr dazu verändert worden. Der große Versammlungsraum ist jetzt der neu gestaltete Dartsbereich. Die Mitglieder treffen sich jeden Freitag zum Training. Der Spielbetrieb ist meistens an den Samstagen.

Die Idee zur Abteilung Darts reifte, da der SV Vogelsberg nach einer Möglichkeit suchte, seine Mitgliederzahlen zu verbessern, so Leander Hesse. Mit der neuen Sparte konnten die Mitgliederzahlen um 20 Personen erhöht werden. Derzeit sind etwa 100 Mitglieder im SV organisiert, was bei 700 Einwohnern recht beachtlich ist.

Der Verein hat drei komplette Dartsautomaten für den Spielbetrieb angeschafft. Zum Turnier am 4. Januar, zu dem sich schon 85 Teilnehmer angemeldet haben, werden 14 Automaten zur Verfügung stehen.