Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei neue 4-Sterne-Unterkünfte in Bad Frankenhausen

Das Ferienhaus Strauss und die Ferienwohnung Hanna sind zwei neue Privatunterkünfte in Bad Frankenhausen, die sich ab sofort mit jeweils vier Sternen der Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes(DTV) schmücken dürfen. Das teilt die Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen mit.

In dieser Woche übergaben Jens Lüdecke, Geschäftsführer der Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, und Katrin Möbius, Leiterin der Tourist-Information Bad Frankenhausen, für die beiden Unterkünfte die Urkunden. Mit den neu klassifizierten Ferienwohnungen wird das Spektrum des Angebotes an Unterkünften in Bad Frankenhausen erweitert. Das Ferienhaus Strauss an der Bornstraße bietet Platz für die ganze Familie und sei altersgerecht ausgestattet. Die Ferienwohnung Hanna befindet sich im Ferienhaus unterm Schiefen Turm an der Frauenstraße. Diese besteche durch ihren Einrichtungsstil und einen direkten Blick auf den Schiefen Turm, das Wahrzeichen von Bad Frankenhausen.

Auch die Betreiber der Ferienwohnung freuten sich über die Urkunde mit der Zertifizierung. Foto: Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen

Mit den deutschlandweit einheitlichen und objektiven Bewertungskriterien des DTV sind Qualitätsstandards festgelegt, die dem Gast bei der Auswahl der perfekten Unterkunft helfen sollen. Darüber hinaus steigert letztlich jede klassifizierte Unterkunft auch die Qualität des Tourismus in der Kurstadt als Urlaubs- und Ferienort. Für viele Gäste sei die Sterne-Klassifizierung ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Unterkunft. „Als staatlich anerkanntes Sole-Heilbad ist die Anzahl der klassifizierten Unterkünfte für die Anerkennung des Prädikats ebenso ein wichtiges Kriterium“, sagt Katrin Möbius. Die DTV-Klassifizierung gilt jeweils für drei Jahre. Die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information Bad Frankenhausen sind vom Deutschen Tourismusverband (DTV) als Prüferinnen lizenziert und bewerten anhand eines umfangreichen Kriterienkataloges die jeweiligen Unterkünfte. Gern beraten diese private Gastgeber zur Klassifizierung.

Kontakt zur Tourist Information telefonisch unter: 034671/ 71717 oder per E-Mail an: touristinfo@bad-frankenhausen.de