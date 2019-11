Zwei Weihnachtsbäume für St. Stephanus

Bodenrode/Berlingerode. In der Weihnachtsbaumplantage in Bodenrode suchen die Berlingeröder Erstkommunionkinder die beiden Bäume für ihre Kirche aus.

15 Mädchen und Jungen werden im kommenden Jahr am Weißen Sonntag in Berlingerode zur Erstkommunion gehen. Am Freitag kam ihnen allerdings schon einmal eine ganz besondere Aufgabe zu: Sie sollten die beiden Bäume aussuchen, die zum Weihnachtsfest die Kirche St. Stephanus schmücken. Und so führte der Weg der Kinder und deren Eltern zur großen Plantage der Dachstal GbR von Familie Schmerbauch bei Bodenrode.