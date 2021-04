Das dritte Lottomittel-Projekt mit der Thüringer Staatskanzlei, Stiftung und Verein ist fertig und wurde am Montag eingeweiht. Hierbei handelt es sich um die Rekonstruktion einer Zwergelefanten-Familie des Künstler Thomas Lindner.

Erfurt. Am Montag fand die Einweihung der Zwergelefantenfamilie im Erfurter Zoopark statt.

Am Rande des Besucherwegs, neben der Außenanlage des Elefantenhauses beginnt eine Zeitreise zu den kleinsten Rüsseltieren der Welt: den Sizilianischen Zwergelefanten. Vor 800.000 bis 100.000 Jahren kamen sie auf den Mittelmeerinseln Malta und Sizilien vor. Nun zog am Montag die Nachbildung einer Zwergelefanten-Familie, gestaltet von dem Künstler Thomas Lindner (im Bild), in den Erfurter Zoopark ein.