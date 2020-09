Papierakten sollen in der Landgemeinde schon bald der Vergangenheit angehören.

Verwaltung ohne Aktenordner ist das Ziel in Bleicherode

In Sachen Digitalisierung der Verwaltung will die Landgemeinde Bleicherode eine Vorreiterrolle einnehmen. Um das E-Government schnell einzuführen, nimmt Bleicherode an einem landesweiten Pilotprojekt teil. Wie 30 weitere Kommunen warte man auf den Startschuss, erklärte Hauptamtsleiter Roy Becker Donnerstagabend im Hauptausschuss. Dank einer Zwei-Drittel-Förderung kommen auf die Kommune nur rund 18.000 Euro Kosten für ein Dokumentenmanagementsystem zu. Der Landgemeinderat muss dieser Anschaffung aber noch zustimmen.