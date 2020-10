Viel Unterstützung aus der Unstrut-Hainich-Region für krebskrankes Mädchen

Mühlhausen

Mitte August wandte sich Vitalii Bakaliar aus Mühlhausen an diese Zeitung, um über das Schicksal der sechsjährigen Victoria aus der Ukraine zu berichten.

Das junge Mädchen ist an einem bösartigen Tumor erkrankt und konnte in ihrer Heimat nicht operiert werden. Da die Ukraine eine kostenlose staatliche Gesundheitsversorgung bietet und aus diesem Grund die wenigsten Menschen in eine Krankenversicherung einzahlen, muss die Familie selbst für die lebensrettende Operation des Mädchens aufkommen. Bakaliar ist Arzt, stammt ebenfalls aus der Ukraine und arbeitet seit einiger Zeit im Krankenhaus in Lengefeld unterm Stein. Gemeinsam mit vielen anderen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Spenden für die lebensrettende Operation zu sammeln.

– Mit Erfolg. „Nach dem Zeitungsbeitrag haben sich wahnsinnig viele Menschen bei mir gemeldet. Wir konnten insgesamt 7650 Euro Spendengeld von Menschen aus der Region sammeln. Das ist einfach Wahnsinn, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Bakaliar. Insgesamt habe man bis heute über 99.000 Euro von den benötigten 100.000 Euro für die OP sammeln können.

Das inzwischen sieben Jahre alte Mädchen sei vor wenigen Wochen in einer Klinik in Barcelona operiert worden. Der Tumor konnte erfolgreich entfernt werden. Wie Vitalii Bakaliar berichtet, gehe es Victoria gut. Um sicherzugehen das alle Tumorzellen abgetötet oder entfernt sind, bekäme sie derzeit noch eine zusätzliche Chemotherapie. Danach müsse man schauen, wie es weiter geht. „Die Zeit wird zeigen, ob Victoria den Krebs besiegt hat. Fakt ist, dass sie ohne die Operation nicht mehr leben würde“, sagt Bakaliar.

Im Namen der Familie möchte er Danke sagen für so viel Unterstützung, die sei keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Die gesamte Familie sei im Moment noch in Barcelona, er habe oft Kontakt und werde regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.