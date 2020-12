Was wissen die schon: Über das Schicksal ungewollter Kinderlosigkeit

Lyra A.* ist ein ganz normales Mädchen. Ein bisschen klüger vielleicht und wohl auch naseweiser als andere. Mit 20 immer noch unverletzbar und neugierig auf das, was ihr begegnen wird. Mit großen Träumen und mit viel Lebenslust. Sie weiß noch nichts davon, wie schnell Träume im Alltag erdrückt werden können, als sie das Abitur macht. Das ist das Vorrecht der Jugend, und zum Glück gibt es diese Zeit der großen Unbeschwertheit. Lyra A. kann die Welt umarmen, und sie ist auch bereit dazu, dass die Welt sie in die Arme nimmt. Beispielsweise als Au pair. Macht das Spaß, ins Ausland zu gehen. Sie passt auf vier Kinder zwischen einem und sieben Jahren auf und entscheidet nach diesem Jahr, dass sie einmal nur zwei Kinder haben möchte. Eigentlich wollte sie vier. . . Das Pädagogikstudium beginnt, die erste Liebe kommt, die zweite. . . Und irgendwann die ganz große Liebe.

Jetzt, jetzt möchte sie gern ihre Kinder. Mit dem richtigen Mann als Vater für das Mädchen und den Jungen. Oder zwei Mädchen? Egal. Gesund bitte. Zwei Jahre später ist sie immer noch nicht schwanger. An wem es liegt? Diese Frage zu stellen, verbietet sich. Es liegt am Schicksal. Punkt. Spielt es denn eine Rolle? Nein. Das Ehepaar ist so betroffen, dass sie einen Tag lang gemeinsam heulen. Immer wieder. Warum sie am Abend tatsächlich zu einer Geburtstagsparty gehen, versteht Lyra bis heute nicht. Vielleicht, weil Funktionieren ablenkt. Damals wissen sie und ihr Mann noch nicht, wie merkwürdig sich das Umfeld künftig verhalten wird. Nicht die Freunde, natürlich nicht. Die fragen und sagen einfach, wie schade es ist. Damit kann sie umgehen. Aber was entgegnet sie denen, die eine Adoption oder ein Pflegekind vorschlagen? Die aus der Sicht der Satten kluge Ratschläge geben? In einem Ton, der Mitleid nicht wirklich verbirgt. Die mit ihr, der Pädagogin, über die Kinderlosigkeit reden und meinen, sie verhielten sich besonders sensibel. "Da wurde mir wirklich viel Porzellan zerschlagen", sagt sie.

Wie schnell doch die Sprache verletzen kann

Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Und emotionale Intelligenz lässt sich wohl nicht lernen. Die beiden bekommen davon immer wieder etwas mit. Manchmal ist es nur ein ganz lautes Schweigen. So, als erlebten die anderen etwas Unangenehmes. Lyra A. ist draußen in solchen Momenten. Da hilft auch nicht die mantra-artige Eigenversicherung, dass alles gut sei. Es tut einfach weh. Dummheit tut weh. "Dabei weiß ich aus meiner eigenen Familie, wie toll ich meine kinderlosen Tanten fand. Die hatten viel mehr Zeit als die Mütter und lasen vor, waren geduldig und fröhlich", sagt Lyra A. Das heißt, die Kinderlosen waren in der Familie hoch willkommen. Bis heute weiß die 46-Jährige nicht, ob die geliebten Tanten gewollt oder ungewollt keine Kinder hatten. Benommen haben die sich, als würden sie immer genau auf Lyra und ihre Geschwister warten. Lyra A. braucht Jahre, den Gedanken auf nie geborene eigene Kinder wirklich in die Seele zu nehmen. Aber sie gehört auch nicht zu den Frauen, die nur dann von einem erfüllten Leben reden, wenn dazu Töchter und Söhne gehören. Die Gesellschaft hilft ihr nicht dabei.

Wer kinderlos ist, zahlt mehr Pflegeversicherung. Und mehr Steuer. Strafe muss sein. Egal, wie es wirklich gemeint ist. Fast jede zehnte Ehe bleibt ungewollt kinderlos. Und selbst, wenn sie alle einfach nur keine Kinder gewollt hätten - es wäre doch in Ordnung. Das ist eine intime Angelegenheit. Nicht zu verhandeln von der Gesellschaft. Die Pädagogin wirkt enorm reflektiert, als sie von ihrem Leben ohne Kind spricht. Falsch: Ohne Kind ist sie doch nicht. Wie schnell doch die Sprache verletzen kann. Sie ist Patentante und gibt Nachhilfe für einen pubertierenden Jungen und hat immer irgendein Wort, wenn ein Kind vorbei saust.

Fehlende Empathie von Übermüttern und Hobby-Psychologinnen

Aber das eigene Kind, das gibt es halt nicht. "Ich glaube, wenn im Leben etwas nicht passiert, dann gibt es Alternativen, damit umzugehen", sagt sie. Und so kommen sie, die Gedanken nach einem adoptierten Kind oder aber einem Pflegekind. Ja? Nein? Ja-Nein-Ja-Nein. Nein. Nein. Nein. Schweren Herzens entscheiden sich die beiden dagegen. Wieder kommt da die Geschichte von der fehlenden Empathie, die ihnen entgegen schlägt. Gute Tipps in allen Lebenslagen von Übermüttern und Hobby-Psychologinnen. Ja, verdammt auch. Glaubt ihr nicht, dass wir uns das alles auch selbst sagen? Zum Glück hat vor vielen Jahren ihre Oma, die sie Großmutter nannte, weil da wirklich Lebensweisheit gewachsen war, gewarnt: Mädchen, zu einem erfüllten Leben braucht es mehr als Kinder. Ja, das stimmt. Sie weiß es heute. Und sie lebt gut. Erfüllt. Mit einem Beruf, nach dem sie sich gesehnt hat. Mit einem Mann, den sie liebt. Mit diesem Partner, der sie zum Lachen bringen kann. Und dann kommen sie wieder, die gedankenlosen Sätze: "Ach, ich dachte, ihr wollt auch mal ein Kind". Die werden langsam weniger, seit sie älter geworden ist. Aber Nachfragen gibt es immer noch. Und auch diese Sätze treffen gut unter die Gürtellinie: Der vermeintliche Egoismus, keine eigenen Kinder zu bekommen. Solche Sätze nur gedankenlosen Menschen vorzuwerfen, ist vielleicht nicht ganz fair. Die Gesellschaft ist so konditioniert, dass Kinder doch dazu gehören. Ganz selbstverständlich und ohne Diskussion.

Reduktion auf Kinder tut unverändert weh

Lyra A. sagt flüchtigen Bekannten nicht, dass sie keine Kinder bekommen können. Sie haben keine. Punkt. Ihr Gesicht strahlt in solchen Momenten distanzierende Kühle aus. Das hat sie gut im Laufe der Jahre gelernt. Die wissen doch nichts. Wie auch. Sie haben ihre Kinder und ahnen also nicht die Trauer von Frauen über ihre Ungeborenen. Und auch nichts über den Schmerz, dass man Eigenes deshalb nicht weitergeben kann. Und nichts von dem Bedauern, nicht sehen zu können, wie ein Mensch, der Teil von dir ist, aufwächst. Auch die große Liebe lässt sich nicht weitergeben. . . Sie haben seit Jahren entschieden, dass sie ihr Leben mit vielen sozialen Kontakten zu Kindern ausfüllen und mit ihren Berufen und den Freunden. Was heißt entschieden. Sie leben es. Und doch: Als sie davon erzählt, dass sie leider keine eigenen Kinder haben, muss sie Tränen weg blinzeln. Nicht, weil sie nicht glücklich sei. Aber die Reduktion auf Kinder, die sie lange ertragen musste, tut unverändert weh. Und auch die Supermütter, die behaupten, ohne Kinder könnten sie nicht leben, greifen sie mental an. Geht es nicht etwas leiser? Ja, denn es gibt auch die, die Kinder haben und einfach sagen, das Leben sei auch dann kein Ponyhof. Die sind Lyra A. willkommen und auch sie wird gern eingeladen. Weil auf diese Weise die Kinder eine soziale Tante und einen sozialen Onkel bekommen. Wahlverwandtschaften heißt das. Lyra A. ist heute eine ganz normale Frau Mitte Vierzig. Ein bisschen klüger vielleicht als andere und verletzlicher manchmal. Immer noch neugierig auf das ,was ihr begegnen wird. Mit großen Träumen und mit viel Lebenslust.

* Der vollständige Name ist der Redaktion bekannt.