Adventszeit im Kreis Gotha: Wo überall Weihnachtsmärkte stattfinden

Der Kreis Gotha hat in der Adventszeit wieder allerhand zu bieten. (Symbolbild)

Landkreis Gotha. Auch in diesem Jahr gibt es im Landkreis Gotha wieder viele Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte. Mit unserer Übersicht verpassen Sie keinen Termin.

Beim Gang durch den Supermarkt mag es nicht so scheinen, aber bis Weihnachten sind es eigentlich noch ein paar Wochen. Die ersten Vorboten sind schon angekommen. Um auf das Fest einzustimmen, haben wir trotzdem schon mal im Landkreis Gotha geschaut, wo überall besinnlich gefeiert wird.

Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Weihnachtsmarkt in Gotha. Die feierliche Eröffnung ist am Montag, 27. November, um 18 Uhr. Bis zum 30. Dezember kann geshoppt und geschlemmt werden. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Freitags und Samstags sogar bis 21 Uhr.

An Heiligabend sowie am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnen die Stände erst um 14 Uhr. Doch auch im gesamten Kreis Gotha gibt es zahlreiche Weihnachtsveranstaltungen. Noch stehen nicht alle Termine fest. Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert.

In Drei Gleichen beginnt die Adventszeit schon im November

Wandersleben: Winterzaubermarkt in der Menantesstraße 20, Samstag, 25 November, 11 bis 17 Uhr

Seebergen: Siebter Adventsmarkt, Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember

Mühlberg: Advent im Vorwerk in der Kulturscheune, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Günthersleben: Weihnachtsmarkt auf dem Inselgelände, Samstag, 9. Dezember. Wer noch Ideen hat oder den Weihnachtsmarkt unterstützen möchte, kann sich per Email an feuerwehrverein-guenthersleben@gmx.de oder unter 0174/9139518 an den Vorstand wenden.

Mühlberg: Weihnachtsrunde extra für Kinder in der Kulturscheune, Sonntag, 17. Dezember

Weihnachtliche Veranstaltungen in Gotha und den Ortsteilen

Siebleben: Adventskranzbinden mit Kronenbrand am Siedlerheim, Mittwoch, 29. November, ab 15.30 Uhr

Siebleben: Adventshof mit Glühweinfete in der Weimarer Straße 191, Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr

Siebleben: Adventsmarkt auf dem Festplatz der Feuerwehr, Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr

Weihnachtsmärkte und Konzert in Nesse-Apfelstädt

Kornhochheim: Adventszauber auf dem Dorfplatz, Samstag, 2. Dezember

Ingersleben: Adventsmarkt auf dem Gutshof, Samstag, 2. Dezember

Kleinrettbach: Weihnachtsbaumstellen an der St. Severi Kirche, Samstag, 2. Dezember

Apfelstädt: Adventskonzert der Adjuvanten in der St. Walpurgis Kirche, Samstag, 2. Dezember

Gamstädt: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz, Samstag, 9. Dezember, Gamstädt

Neudietendorf: Weihnachtsmarkt vor dem Zinzendorfhaus, Samstag, 10. Dezember

Besinnliche Zeit von der Fahner Höhe bis Hörsel

Sonneborn: Weihnachtsmarkt, Samstag, 2. Dezember

Mechterstädt: Nikolausbasar auf dem Gelände des Bodelschwinghhofes, Mittwoch, 6. Dezember, ab 13 Uhr

Walterhausen und Friedrichroda locken mit weihnachtlichem Programm

Ernstroda: Adventsmarkt am Kirchplatz, Sonntag, 3. Dezember, ab 15 Uhr

Friedrichroda: Weihnachtsmarkt am Womo-Bahnhof, Freitag, 8. Dezember, ab 17 Uhr, und am Samstag, 9. Dezember, ab 14 Uhr

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Waltershausen findet wie immer am zweiten Adventswochenende statt. Vom 8. bis 10. Dezember lädt die Stadt zur Burgweihnacht.

Weihnachtsstimmung in und um Georgenthal

Georgenthal: Weihnachtsbasteln mit alten Buchseiten in der Bibliothek, Freitag, 1. Dezember

Wipperoda: Zweiter Adventsmarkt im Kulturraum, Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr

Georgenthal: Adventsmarkt auf dem Schloßplatz, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Gospiteroda: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz, Sonntag, 3. Dezember

Georgenthal: Nikolauslesung „Der verschwundene Nikolaus“ in der Bibliothek, Mittwoch, 6. Dezember

Schönau vor dem Walde: Nikolausmarkt an der Feuerwehr, Sonntag, 10. Dezember

Leina: Adventsmarkt, Samstag, 16. Dezember

Altenbergen: Adventsmarkt auf dem Schützenplatz, Sonntag, 17. Dezember

Volles Programm in Bad Tabarz, Ohrdruf und Tambach-Dietharz

Bad Tabarz: Weihnachtsmarkt der Seniorenresidenz Rennsteigblick, Donnerstag, 30. November, 15 bis 17.30 Uhr

Ohrdruf: Schlossweihnacht auf Schloss Ehrenstein, Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr, bis Sonntag, 3. Dezember, 18 Uhr

Tambach-Dietharz: Traditionelles Pyramidenanschieben auf dem Schützenplatz, Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr

Bad Tabarz: Adventskaffee im Heimatmuseum, Sonntag, 3., 10. Und 17. Dezember, jeweils von 15 bis 16 Uhr

Tambach-Dietharz: Adventssingen im Heimatmuseum, Sonntag, 3., 10. Und 17. Dezember, jeweils um 16 Uhr

Bad Tabarz: Weihnachtsmarkt der Inselsbergklinik, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Veranstaltungen im Kreis Gotha für Senioren

Gotha: Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle mit Tombola, Dienstag, 5. Dezember. Kartenvorverkauf am Freitag, 10. November, von 9 bis 12 Uhr im Hanns-Cibulka-Saal der Stadtbibliothek sowie am Montag, 13. November, jeweils von Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie Freitag von 10 bis 12 Uhr im Gothaer Rathaus, Abteilung Senioren bei Frau Roth. Kosten: sieben Euro, inklusive Kaffeegedeck

Tambach-Dietharz: Seniorenweihnachtsfeier im Bürgerhaus, Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr

Apfelstädt: Seniorenweihnachtsfeier im Bürgerhaus, Sonntag, 10. Dezember